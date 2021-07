Los supermercados se organizan para no vender alcohol y temen aglomeraciones antes de las 20 h

Poner coto a los contactos masivos que se producen durante las salidas nocturnas, especialmente entre la población más joven, y con el foco puesto en las concentraciones en la calle y los botellones. Con ese objetivo, el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba esta semana una serie de medidas restrictivas para evitar que sigan aumentando los contagios de coronavirus de la forma en la que lo están haciendo en estos momentos. Supone un paso atrás en la desescalada, que frena, por el momento, las ansias de volver a la antigua normalidad y que, además, tiene sus efectos especialmente en el ocio nocturno pero también en la hostelería y en aquellos establecimientos que venden bebidas alcohólicas.

En ese último sector se engloban, sobre todo, las plataforma de alimentación, que consideran que la medida de prohibir la venta de este tipo de productos a partir de las 20 horas no va a tener el efecto deseado por el Consell.

Pedro Reig, director de la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova), rechazaba ayer la medida y recordaba, en conversación con Levante-EMV, que en anteriores olas «Andalucía y el País Vasco ya implantaron la prohibición de vender alcohol y duró poco porque constataron que era un fracaso». El motivo que esgrimía Reig era que «si no se puede comprar el alcohol a partir de las 20 horas vendrán antes».

A su entender, lo único que puede provocar esa restricción es «que se produzcan picos de aglomeración en el supermercado, con más visitas innecesarias cuando en plena pandemia del coronavirus es lo que se quiere evitar» y aseguraba que la medida «tendrá perjuicios para el consumidor general y creará confusión» por la incomodidad de encontrarse las tiendas llenas de personas que quieren adquirir botellas de alcohol antes de que lleguen las 20 horas.

Al margen de esta consideración, los supermercados cumplirán la norma a rajatabla, como apuntaba Pedro Reig. A partir de esa hora el personal no dejará pasar a nadie por caja que intente adquirir bebidas alcohólicas pero no se van a precintar los estands «porque no tiene sentido que los cerremos a las 20 para abrirlos por la mañana». La medida afecta a productos de cualquier graduación, por lo que en la línea de caja habrá que poner mucha atención para que nadie intente salir de las tiendas con bebida. Reig hacía una valoración «muy negativa» porque «no va a tener ninguna eficacia».

Desde las asociaciones de ocio nocturno, su máximo representante, Víctor Pérez, también apoyaba la postura de que las medidas no van a acabar con el botellón. «El ocio nocturno somos parte de la solución, no el problema», indicaba. En ese sentido, señalaba que la obligación de desalojar los locales a la medianoche para cerrar a las 00:30 «provocará que haya más botellones y gente en la calle». Según Pérez, «el problema del botellón es ajeno» al ocio nocturno, entre otros factores porque «los contagios están siendo entre cierta edad que no puede acceder a nuestros locales», indicaba, porque «muchos fijan la edad mínima para entrar en los 21 años».

El empresario asegura que un gran número de negocios ya ha anunciado que no abrirá con las condiciones de hostelería y que los que lo hacen «es más por una cuestión moral que económica, a pérdidas», señalaba. Por último, destacaba que los locales «sí que han cumplido».