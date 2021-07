Esta misma semana, desde el sindicato Satse confirmaban que muchas de las personas que están ingresando en los hospitales valencianos son jóvenes que requieren respiración asistida durante un periodo de entre 24 y 48 horas. «Hay 65 pacientes covid en sala y unos 12 en UCI -señalaba el jueves una enfermera del Hospital La Fe -. De los 65 pacientes hay bastantes jóvenes, incluso alguno de 18, aunque la media está entre los 30 y 50 años».

Por su parte, Eva Martínez, presidenta de la Sociedad Valenciana de Neumología y Jefa del Servicio de Neumología del Hospital Doctor Peset explica que están expectantes porque cuando hay mucha gente contagiada siempre hay un porcentaje que acaba hospitalizado. «El perfil es de un paciente de unos 45 años de media, algunos de 50 y algo, pero la mayoría es entre los 40 y los 45, personas sin vacunar o que no tienen la vacunación completa y no han podido desarrollar la inmunidad. En muchos casos son padres a los que se lo ha pegado su hijo», señala. Insiste, no obstante, en que la vacuna es la solución, ya que ayuda a que la enfermedad sea más leve. «Con dos dosis los ingresos son absolutamente residuales», explica la neumóloga.

Los hospitalizados de esta cuarta ola del coronavirus suelen entrar con cuadros neumónicos (la típica neumonía bilateral) y suelen evolucionar bien en planta, pero en ocasiones acaban en la UCI. «Estamos asustados, durante el fin de semana pasado, el viernes nos fuimos con 10 personas ingresadas por covid y cuando volvimos el lunes había 35», señala Martínez.