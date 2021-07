El secretario de Organización decidirá si abandona el cargo

La destitución de José Luis Ábalos era, en cierto modo, esperada por algunos cargos cercanos la Moncloa. Se preveía que fuera recolocado en otra cartera -Defensa salió como posible candidata- pero su cese fulminante y sin alternativa cogió a todos por sorpresa. No solo eso, sino que algunos medios llegaron a publicar que también había sido apartado de la Secretaría de Organización del PSOE, algo que Moncloa y Ferraz confirmaron mientras que el entorno de Ábalos en la C. Valenciana desmentía, ya que no se le había comunicado de forma oficial. Lo único cierto es que ayer se trasladó desde su entorno a la agencia EFE que «decidirá esta semana si abandona el cargo de secretario de Organización», lo que supone un golpe sobre la mesa y un órdago al presidente Sánchez. El malestar del ya exministro quedó ayer patente, aunque a juzgar por la determinación de Sánchez, secretario general del partido, la decisión se ha tomado por él.

A priori, la estrategia que se podría estar siguiendo desde Ferraz sería la de cerrar heridas. Una vez solventadas las primarias en Andalucía, con Susana Díaz fuera de juego, la decisión de Sánchez de apartar a Ábalos entraría dentro de la necesaria «reconciliación» de los bandos dentro del grupo socialista, dividido desde las primarias de Pedro Sánchez en 2017. Apartando a Ábalos y encumbrando como ministra a Diana Morant, alcaldesa de Gandia y afín a Ximo Puig, se cerraría esa división orgánica también en València premiando a la corriente del jefe del Consell y abatiendo a los ‘abalistas’.

Aún así, los afines al exministro no rebajaron ayer la presión sobre la cúpula del PSPV, asegurando que el cese de Ábalos «no repercute» en la oposición interna que se ejerce a Puig desde dentro del partido y que se dirimirá en el congreso de octubre.