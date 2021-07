Diferentes docentes podrán enseñar en los grupos burbuja

La continuidad es, a grosso modo, la línea que marca el próximo curso. A las medidas más importantes ya esbozadas tanto por el ministerio como por la Conselleria de Educación, se suman las que aparecen en los borradores de las resoluciones de los diferentes niveles.

En el texto relativo a Infantil y Primaria se detalla que más de un docente podrá atender a los diferentes grupos, por lo que en 2021-22 los especialistas volverán a las aulas de forma generalizada, lo que se desaconsejaba en el curso ya finalizado. En concreto y si no hay cambios, el borrador detalla que se permitirá «que todo el profesorado, independientemente de su especialidad, y el personal no docente, pueda intervenir presencialmente en los Grupos de Convivencia Estable, manteniendo las medidas de prevención e higiene establecidas por la autoridad sanitaria y manteniendo la distancia interpersonal de 1,2 metros con el alumnado», por lo que «ya no hará falta que el alumnado sea acompañado, en todo momento, por su tutor o tutora». Esto, según se explica, se debe a que todo el profesorado ya tendrá la pauta de vacunación completa al inicio de curso; de hecho, los trabajadores del ámbito educativo ya deberían haber recibido su segunda dosis en las últimas semanas.

Hoy, la comunidad educativa tiene varias citas con la conselleria (Fòrum Educatiu y mesa sectorial) y el conseller, Vicent Marzà, y el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler también tienen prevista una comparecencia para hablar de la vuelta al cole. Si no se anuncian cambios, cabe recordar que para el próximo curso, las ratios de escolares por aula volverán a acercarse a las cifras habituales (de 25 o 30 alumnos, generalmente, según el nivel). Así, en Infantil y Primaria el número de niños y niñas por grupo ‘crece’, pero a cambio, estos se blindan y todos tendrán que ser burbujas, cuando en 2020-21 esto era obligatorio solo hasta 2º de Primaria.

En Secundaria, se recupera la presencialidad al 100 % y la capacidad de las aulas la marcarán los 1,2 metros entre pupitres que, al ya no ser 1,5 metros, también aumentará las ratios respecto a 2020-21.

Si hay más alumnado por aula los centros configurarán menos grupos y, por tanto, descenderá el profesorado «covid» que la conselleria contrató de forma extraordinaria para 2020-21. La Associació de Directores i Directors d’Infantil i Primària (Adip-PV) calcula que se mantendrá el 50 %, pero sí afirman que continuará el refuerzo de monitores de comedor, una cuestión que generaba «inquietud», apunta Joaquina Barba, presidenta de Adip-PV. Por su parte, Toni González Picornell, presidente de la Associació de Directives d’IES (Adies-PV), espera que el próximo curso se pueda atender a las familias de manera presencial (las instrucciones incluyen citas previas), lo que ha estado muy limitado el último año. Sobre esto, las ampa esperan instrucciones concretas para retomar su actividad.

Otras de las medidas que siguen en pie son: extraescolares con 1,2 metros de distancia; horario de comedor ampliado (con más turnos); y evitar las aglomeraciones en entradas y salidas. Además, los equipos de orientación educativa deberán redactar planes para revertir las principales consecuencias de la pandemia en el alumnado.