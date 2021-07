La Plataforma pel Finançament Just prepara ya una nueva reunión antes de las vacaciones de verano para trazar estrategias de cara al nuevo curso político, un encuentro en el que está previsto que participe ya el nuevo presidente del PPCV, Carlos Mazón. Cabe recordar que el dirigente popular había solicitado formar parte de esta plataforma en un giro de guión en la estrategia de su partido y después de que en la etapa de Isabel Bonig, los populares hubieran optado por distanciarse de las movilizaciones.

La plataforma, que reúne a representantes de los partidos políticos, sindicatos, patronal y sociedad civil, convocó el pasado 15 de junio una protesta ante el Congreso de los Diputados para exigir la reforma del modelo de financiación, una cita a la que ya asistió el dirigente alicantino.

Ese mismo día tuvo lugar la reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien comunicó las dificultades de abordar la reforma del modelo dado el clima político actual. El mazazo del ministerio de Hacienda ha generado una respuesta desigual en el seno de los partidos de la izquierda. Compromís aprieta para convocar una nueva manifestación en Madrid, como la que en su día se organizó contra el Gobierno de Mariano Rajoy, pero los socialistas no ven claro la oportunidad de esta protesta y, aunque no se oponen, no muestran interés en liderarla.

Con el PP ahora integrado y lo socialistas en el Gobierno, Compromís puede encontrarse con un aliado inesperado. Los populares de Mazón insisten ahora en esta reivindicación y podrían apoyar la protesta. En la reunión, se tratará de fijar estrategia y nuevas acciones, pero los diferentes criterios dentro de la plataforma podrían romper el clima de unidad que hasta ahora se ha mantenido en este foro.