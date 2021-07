Subir y bajar es una acción que más que depender del último dato está condenada a la influencia del punto de partida. Sanidad notificó ayer 1.553 nuevos positivos de covid-19 en la Comunitat Valenciana, una cifra que a la vez supone un aumento y un descenso según con qué número se quiera comparar.

Así, tras el gran pico de casos notificados el lunes (muchos de ellos detectados durante el fin de semana), cuando se alcanzaron los 2.855 nuevos positivos de covid, el dato de ayer es una bajada, un alivio. ¿Esto quiere decir que es un buen dato? No, o no del todo.

Los 1.553 nuevos contagios de ayer son 600 contagios más que el martes pasado y 900 más que el anterior. En ambas semanas se produjo el mismo patrón: pico el lunes y descenso el martes. Esta segunda de julio, de momento, ha actuado igual con una cifra que si es menos que la del lunes, sigue estando en cotas que hasta hace no mucho se miraban con el cuello totalmente inclinado hacia arriba.

Con estos nuevos casos la incidencia acumulada sube 11 puntos hasta los 368 casos por 100.000 habitantes. Más incrementa la incidencia en veinteañeros: 40 puntos hasta los 1.158.

Más positivo es el descenso de las hospitalizaciones, de 379 a 367, aunque también tiene su conjunción adversativa que lo matice. El dato de los lunes llega condicionado por el fin de semana cuando no se dan altas pero sí ingresos, mientras que el martes hay un bajón al contar ya las altas. También ocurrió la semana pasada, de 246 a 244. No obstante, la diferencia es que hace siete días el descenso no llegó a las UCI donde ayer sí que se ha notado: de 51 a 48.

El peor dato de todos, no obstante, es el de fallecimientos; dos más, uno de los cuales corresponde a los últimos siete días y otro a enero por lo que el total de personas que han perdido la vida son 7.466.