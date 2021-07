"Las protestas se veían venir, muchos no ven esperanza en un futuro mejor en Cuba"

Lo que empezó como una concentración para exigir servicios básicos en el municipio de San Antonio de los Baños se ha convertido en una movilización contra el gobierno en varios puntos del país, una disidencia pública inusual en la isla y que los expertos equiparan al ‘maleconazo’ de 1994, la mayor oleada de protestas desde el triunfo de la Revolución. Al tiempo que cientos de personas tomaban las calles, el presidente Miguel Díaz-Canel llamaba a los «revolucionarios» a salir a calle para defender la Revolución ante las protestas.

El mandatario se refirió a las movilizaciones como «acciones de desestabilización política» contra Cuba obra de Estados Unidos y que se habrían intensificado particularmente durante la pandemia. «El recrudecimiento del bloqueo para asfixiar nuestra economía y ha provocado el anhelado estallido social masivo», dijo, al tiempo que matizó que «no vamos a entregar la soberanía de nuestra patria». De igual forma lo hicieron cientos de cubanos y cubanas que salieron a defender al gobierno, el primero sin presencia de los Castro en primera línea.

Pepe Muñoz es valenciano y desde 2016 vive a caballo entre Costa Rica y La Habana. Ocho de los doce meses del año se los pasa en la isla. Levante-EMV habla con él para conocer su percepción de la ola social en el país. Dice que las movilizaciones «se veían venir» desde que se hizo efectivo el ordenamiento económico y unificaron el peso cubano. Según el valenciano, «ha sido la gota que ha colmado el vaso».

Además, la situación de pandemia mundial no ayuda. «Hasta ahora se podía controlar el virus pero desde el brote que contagió a mucha gente de la provincia de Matanzas, la cosa se ha ido de madre», apunta el valenciano. «No hay comida, los hospitales están saturados y aunque los médicos son muy buenos, no hay instalaciones ni medicamentos», relata.

Muñoz opina que esta coyuntura es consecuencia de dos cosas: el bloqueo de Estados Unidos y la «mala gestión del gobierno». Apunta que no es solo un problema el que ha hecho estallar a la población que se manifiesta. «Se han juntado muchas cosas, la gente está desesperada».

A todas las carencias se le suma el deseo de estar informados, una posibilidad cada vez más palpable con la instauración de redes de internet. «Por redes sociales se ha hecho mucha difusión del malestar», dice. Una sensación que ha dejado algunos disturbios, «expolios de comercios y vandalismo», cuenta Muñoz.

En resumen, el valenciano opina que «mucha gente —que no toda, matiza— no tiene esperanza en un futuro mejor. Si hay expectativas de mejoras es una cosa, pero si no, la gente se desencanta».

Así, indica que aunque el gobierno se está abriendo a una economía privada, «los permisos de iniciativas privadas van muy poco a poco» y en su opinión, «el Estado es mal gestor en muchas cosas». De la Revolución, dice que «ya no llega a nadie».

A la pregunta de qué implicaciones tendrán estas movilizaciones, Muñoz cree que no cambiará mucho, aunque le gustaría. «Va a servir para que haya control policial, salvo que hubiera una presión exterior muy fuerte», cree. Ser objetivo es «complicado» ante un asunto tan complejo.

Unos hechos que cruzan el mundo. En València, el lunes se sumaron a las protestas contra el gobierno un grupo de personas frente a la Plaza del Ayuntamiento. Por otra parte, el cardenal Cañizares presidió ayer una misa en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, «por Cuba y por todos los cubanos».