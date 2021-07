El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha participado este mediodía en la clausura de la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). En su intervención Puig ha solicitado formalmente al Gobierno que se traslade a la Comunitat Valenciana la sede de la empresa pública Puertos del Estado, que actualmente está en Madrid.

"No tiene sentido que Puertos del Estado esté a 350 kilómetros del mar. Ya he pedido formalmente al Gobierno de España que Puertos del Estado esté en la Comunitat Valenciana. Estaría mejor ubicada aquí o en cualquier otro ámbito de costa. Este centralismo ineficiente que absorbe recursos, que drena riqueza, no es el único desafío que tenemos".