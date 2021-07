Ignición, combustible, sequía y condiciones meteorológicas apropiadas. Estos son los «ingredientes» necesarios para que se originen los grandes incendios forestales. Unas condiciones ideales que se incrementan con el cambio climático. Así lo ha revelado un estudio coliderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat de València y la Generalitat Valenciana publicado recientemente en la revista «Frontiers in Ecology and the Environment» de la Sociedad Ecológica de América.

El trabajo de investigación detalla, a través de un modelo tipo, que los incendios forestales se inician cuando se traspasan simultáneamente tres umbrales: el de las igniciones, el de la disponibilidad de combustible y el de la sequía.

De acuerdo al estudio, estos tres umbrales disminuyen y se cruzan más fácilmente con unas condiciones meteorológicas determinadas, como los vientos secos (por ejemplo, los ponientes en la Comunitat Valenciana) y las altas temperaturas (favorecidas por el cambio climático). Una vez se traspasan esos tres umbrales, se generan incendios que pueden ser de gran magnitud, generar su propia dinámica (las llamadas «tormentas de fuego»), y superar la capacidad de extinción de los bomberos.

«Estas condiciones seguirán»

«Estas condiciones se han dado en diversas ocasiones en la Comunitat Valenciana, y es previsible que se amplifiquen en los próximos años a medida que el cambio climático avanza», asegura Juli G. Pausas, investigador del CSIC y coautor del estudio junto a Jon Keeley, del Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Las condiciones meteorológicas aparecen como factor desencadenante para que se produzcan incendios en un ecosistema determinado, puesto que reducen los umbrales de los otros tres ingredientes. Según este estudio, el cambio climático en forma de sequía y altas temperaturas hace posible que se necesiten menos igniciones y menos combustible para provocar grandes incendios forestales. En la misma dirección actúa el hecho que cada vez llegan más huracanes tropicales a las costas de la península que favorecen la propagación.

«Es importante tener en cuenta que una ignición y unas condiciones meteorológicas propicias no son suficientes para los grandes incendios; se necesita también biomasa extensa e inflamable», añade el experto.

La disponibilidad de este «combustible» se ve afectada por la topografía, el tipo de vegetación, su estructura y el uso humano del monte, entre otros factores. «Se requiere cierta continuidad del combustible para que se generen grandes incendios, y en la Comunidad Valenciana, así como en toda la cuenca mediterránea, esta continuidad se genera por el abandono rural, por la reducción de la agricultura y del pastoreo», sostiene Pausas.

«Cuando empezó el fuego no sabíamos cómo reaccionar, aún tenemos el susto en el cuerpo»

«Cuando empezó el fuego no sabíamos como reaccionar, nunca habíamos visto nada así aquí, todavía tenemos el susto en el cuerpo». Quien habla es José Ramón, un afectado por el incendio forestal que se originó el martes por la tarde en Masías, en el municipio de Moncada y que afectó a varios chalets de la zona, entre ellos el suyo. «Eran sobre las seis menos veinte y escuché los chillidos de mi abuela que estaba fuera de la casa, vi las llamas en el paellero y en un momento el fuego ya estaba aquí», relata el afectado. Asegura que la propagación fue «rapidísima» y que en su casa estaban la abuela, su tía, su padre y él mismo. «El fuego venía de dos chalets más a la derecha, se comió el terreno de uno y pasó al nuestro». «Menos mal que el aire iba hacia atrás y no hacia delante porque si no, se come la casa», detalla. El fuego se propagó tan rápidamente que no dio tiempo a reaccionar. «De repente había muchísimo humo porque explotaron las ruedas de los coches». Dice que fue «como en una película», una situación inesperada en una tarde normal de julio. Hasta el lugar se desplazaron varias unidades de bomberos forestales, un helicóptero y dos aviones.