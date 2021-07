Compromís pide a la nueva ministra de Transportes anular el proyecto del baipás

Después de la salida de José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes, Compromís pidió ayer a la nueva titular de esa cartera, Raquel Sánchez, que anule el proyecto de desdoblamiento del baipás. La formación nacionalista ya se había mostrado contraria en repetidas ocasiones al proyecto, al considerar que causará un impacto «enorme» sobre el territorio y que va «en contra de las directrices europeas y las agendas del propio Gobierno, que apuesta por descarbonizar la economía y el transporte». El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, registró una pregunta para saber si el cambio al frente del ministerio comportará modificaciones en «los proyectos más polémicos».

«Peor sabemos que no se puede hacer, por eso nos queda una brizna de esperanza en que se va a poder rectificar alguno», indicó Mulet. A su vez, Compromís per Paterna pidió una reunión con la propia Sánchez para recordarle «de primera mano» la negativa de la localidad a la ampliación del baipás por su término municipal. «La señora Sánchez debe conocer que no hay ningún actor social, económico y político que dé apoyo a esta ampliación», dijo el concejal de Compromís per Paterna Carles Martí, quien invitó al alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, a formar parte de la reunión, y de no hacerlo, explicárselo «a los vecinos».