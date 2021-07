El colegio Escuelas Pías Malvarosa tuvo un caso de acoso escolar dentro y fuera de las aulas que denunció una alumna de 13 años, que publicó este diario y que investiga la Conselleria de Educación. Y aunque la familia ha criticado la actuación del centro al respecto, el colegio emitió ayer un comunicado donde asegura que el objetivo de la escuela concertada «ha sido y es proteger a cualquier menor, y dar todo el apoyo a la familia». «Por ello, desde el primer momento, se actúa con total transparencia, aplicando el protocolo establecido y activando los recursos y acciones necesarias. Posteriormente es la Fiscalía quien actúa y la que ha cerrado el caso. El proceso está documentado», continúa el comunicado.

De hecho, el fiscal archivó el caso y no se celebró juicio al considerar que los hechos que denunciaba la menor no se «repetían en el tiempo». El centro añade en el comunicado que «siempre hemos mantenido nuestro apoyo a la familia y hemos trabajado para garantizar el bienestar personal y académico de la menor». Aunque la familia lo niega y asegura que «si activó un protocolo no sabemos cuál fue porque a nosotros nadie nos avisó. Tenemos intercambios de 54 correos electrónicos con el colegio y la gestión del tema fue lamentable. Apoyo no hemos tenido y nuestra hija, a la que expedientaron por ser víctima de un bulo, menos», explica Laura Gutiérrez, la madre de la menor.

La Conselleria de Educación también le ha pedido información al colegio sobre el protocolo de actuación que siguió tras la denuncia de acoso escolar, ya que mantiene abierta una investigación ante la «inacción» de la inspección educativa en el caso que, según ha denunciado la familia, «nos recomendó no denunciar el tema en el juzgado y cambiar a la niña de centro a cambio de un aprobado».

La menor está en tratamiento y acude a terapia al hospital de día. El año que viene cursará tercero de la ESO en otro instituto. De hecho, según la Asociación Valenciana Contra el Acoso Escolar (Avalcae), ocho de cada diez menores acosados se ven obligados a cambiar de centro escolar.