En al artículo de ahora hace justo una semana me ha pasado lo que pasa cuando uno revisa una previsión por escrito, que siempre se queda anticuada si se hace demasiado pronto. Suscribo punto por punto lo que dije, pero reconozco que los que decían los modelos el jueves 8 de julio, día en el que yo escribí el artículo que salió el 9 de julio, me hizo poner por escrito que se podían superar los 45 grados en varios puntos del sur de España. Lo quise hacer con dudas, entre interrogantes y sin el excesivo alarmismo que se extendía en todos los medios, pero lo hice porque lo pensaba. La foto que lustraba esa columna, con mis odiados termómetros de calle, y con la que nada tengo que ver, no ayudaba mucho a dar una pátina de serenidad a mi columna. Durante el fin de semana se fue viendo como los modelos y la realidad le iban quitando fuego al tema y como la poca duración de la onda cálida desde el norte de África, la estúpidamente calificada como Bestia Africana, y que era lo que precisamente impedía hablar de ola de calor, el polvo en suspensión, que hizo disminuir la insolación, y otros factores hicieron que las temperaturas quedaran muy altas, pero no durante muchas horas y claramente por debajo de lo que se apuntaba en las previsiones más tempranas y excesivas.

No he oído a casi nadie reconociendo el “error” en la previsión, ni explicando el porqué, y francamente no lo entiendo. Esta desviación entre lo que se podía dar y lo que se dio no es obstáculo para que yo considere que los sistemas de prevención y alerta fueran correctos porque el principio de prudencia los justificaba de sobra. Por otro lado, y al hilo de la actualidad, lo sucedido en Europa Occidental está a medio camino entre unas lluvias de un tipo poco habitual, aunque no insólitas en esos lares, y el hecho de ubicaciones incorrectas de viviendas e infraestructuras. Lo primero se puede justificar con el aumento de extremos al que nos puede llevar el cambio climático y en eso se van a centrar los responsables políticos, porque los exculpa de responsabilidades más directas, y los medios de comunicación. Lo segundo se ilustra muy bien en la foto de la llanura aluvial del rio Ahr, donde se ve una urbanización ubicada plenamente en un meandro abandonado que ha vuelto a ser funcional. Dentro de los mecanismos de adaptación al cambio climático y de los del más puro sentido de común, debería estar el no ubicar viviendas en zonas inundables. Los mediterráneos creíamos que eso eran cosas que sólo hacíamos nosotros, pero resulta que los civilizados europeos del norte también lo hacen.