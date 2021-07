"Contra el cambio climático no hay vacuna"

Empieza una nueva etapa con Alianza Verde. ¿Cuál es la necesidad de este partido dentro de Unidas Podemos?

La crisis ecológica reclama respuestas contundentes en todos los sentidos. Estamos sufriendo la que se está viviendo en Alemania o el noroeste de América, pero también la pérdida de biodiversidad. Estamos estructurándonos para configurar una organización propia dentro de esa confluencia que es UP, que aspira a liderar la izquierda en 2023.

Aquí ya estamos acostumbrados a catástrofes como las de Alemania y América del Norte.

Acostumbrados relativamente. La Agencia Española de Meteorología nos va alertando de que las DANA se producen con más frecuencia y más intensidad. Estamos en un escenario de cambio climático, el otro día la propia Angela Merkel lo reconocía. Es significativo, porque mientras en España tenemos una derecha que es negacionista del cambio climático, la derecha europea habla claramente con la misma voz que la comunidad científica. La derecha española se ha quedado anclada en el trumpismo.

¿Qué dice Alianza Verde ante la posible ampliación del puerto de València?

No es posible que en una comunidad que tiene una declaración de emergencia climática proyectos como este vayan para adelante, va en la dirección contraria de lo que consideramos que debe ser la forma de construir infraestructuras en el futuro. Estamos hablando de posibles daños en la Albufera y en las playas del sur de València.

¿Cómo están siendo estos primeros meses tras la marcha de Pablo Iglesias, dentro de UP?

Creo que están siendo apasionantes. Pablo tenía un liderazgo muy claro pero con su salida queda abierta una nueva situación en la que diferentes personas ocuparán ese liderazgo de una forma, yo creo, mucho más coral. Todos y todas vemos a Yolanda Díaz como una excelente candidata.

¿Puede el reparto coral suplir la ausencia de un protagonista?

En algunas cosas lo igualará, en otras lo mejorará y en otras, no. Va a ser un liderazgo donde quizás las cosas se hagan de forma más tranquila, quizás con menos discusiones públicas y con más trabajo interno. Por supuesto, reconociendo el trabajo que ha hecho Pablo y dónde nos ha dejado.

¿Ayudará la pandemia a afrontar la crisis climática de una manera más activa?

No estoy seguro. Aunque durante la época más dura del confinamiento hubo una reflexión social sobre qué estaba ocurriendo y cierta vinculación de la pandemia con el deterioro ambiental, cuando empezamos a salir se vuelve rápidamente a los niveles anteriores de consumo. No hemos aprendido la lección de la covid. Quizá, la vacuna ha generado una sensación de que somos capaces de todo, pero contra el cambio climático no hay vacuna. El día que las temperaturas hayan aumentado 3 o 4 grados no tendrá marcha atrás. No tendremos un antídoto, entonces hay que actuar ahora, preventivamente.