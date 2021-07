El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha participado esta mañana en una conferencia en Madrid. El jefe del Consell ha planteado un amplio programa para una España vertebrada. En la jornada ha estado arropado por la parte socialista del Consell y por el vicepresidente segundo, Ruben Martínez Dalmau, y la también consellera por Unides Podem Rosa Pérez.

Durante la conferencia Puig ha hablado de tres cambios en la concepción estatal del Estado, en los que ha incluido trasladar la Fiesta Nacional al resto de ciudades de España. "¿Por qué la fiesta nacional de España se celebra siempre en el mismo sitio? Por qué la ley que regula esta fiesta habla del símbolo de nuestra pluralidad, cultura y político? Por tanto propongo que la Fiesta Nacional se celebre cada año en una ciudad distinta para coser este país". También ha señalado la necesidad de un mayor "reconocimiento emocional" de la "pluralidad de España". "Necesitamos un mayor reconocimiento emocional de la pluralidad de España. La noción de un español no se agota ni en una lengua, ni en una cultura ni en una identidad. Necesitamos suma de miradas, necesitamos nuevas miradas, hechos. Por ello reivindico tres cambios en la concepción estatal del Estado".

Ha puesto de ejemplo Alemania, Suiza que tienen cada instancia en una ciudad. "Como es posible que en Suiza el Tribunal esté en Lausana. Ginebra reuna las sedes internaciones, que Zúrich sea una referencia económica; Cómo es posible que en Australia tenga su capital política en Canberra y la económica en Sidney o que la estancia judicial en Alemania esté repartida en distintas ciudades, en Karlsruhe, Munich o que la capital política sea Berlin y económica Frankfurt. Formulo otras preguntas, ¿Por qué Tour España no puede estar en Palma? ¿Por qué la sede central del Instituto Español de Oceonografía no puede estar junto a las playas de Vigo? ¿Por qué el centro nacional de danza no puede estar en Sevilla? ¿Por qué Puertos del Estado no puede estar en València?".