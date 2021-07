La Agencia Valenciana Antifraude no ve indicios de fraude o corrupción y avala los fondos Ruralter-Leader que recibió la empresa Comunicacions dels Ports SA, donde trabaja Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat. Así lo indica en un informe tras investigar la subvención de 35.645 euros abonada en 2015 por la Dirección General de Desarrollo Rural y PAC, dependiente de la Conselleria de Agricultura.

Ahora, tras más un año de investigaciones, la Agencia Valenciana Antifraude establece que la documentación aportada y analizada «no permite afirmar que los hechos denunciados sean susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción» aunque sí cuestiona algunas irregularidades de aspecto formal en lo que respecta a los trámites burocráticos y plazos de presentación.

Los hechos investigados se centraron en averiguar si la Conselleria de Agricultura concedió las ayudas, en principio denegadas por no cumplir con los requisitos exigidos, de forma irregular. Algo ahora descatado. En este sentido, tras analizar los datos «en detalle», el órgano concluye que no se dan los supuestos para que los hechos denunciados puedan ser susceptibles de ser constitutivos de fraude. No obstante, la agencia sí aprecia que se han producido «déficits» en el adecuado cumplimiento del ordenamiento referente a subvenciones, aunque considera que no hacen anulable el acto administrativo.