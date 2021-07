Inundaciones en Centroeuropa, realmente en el tramo alemán del Rin y sus afluentes. Porque, aunque sorprenda, los grandes ríos europeos se desbordan, algunos años, por tormentas y deshielo de verano. Y es entonces cuando la UE toma medidas para evitar inundaciones. Ya ocurrió en 1997 y en 2002. Esta última inició la elaboración y tramitación de la Directiva de Inundaciones de 2007. Ahora, el desastre causado por una gota fría de verano en el oeste de Alemania y Bélgica tendrá que activar de nuevo las decisiones europeas para mejorar la gestión de las inundaciones. Siendo Alemania el país afectado seguro que será así. Este episodio ha puesto de manifiesto dos carencias, en mi opinión, importantes. Sigue sin afrontarse la cuestión principal del riesgo de inundación en Europa: la exposición y vulnerabilidad ante las crecidas. En otras palabras, la ordenación del territorio sigue siendo poco eficaz en esta cuestión. Nos falta una Directiva europea de planificación territorial que tenga en cuenta la peligrosidad natural como elemento clave para establecer nuevos usos urbanos del suelo y para eliminar los existentes en áreas de alto riesgo. Esto último requiere valentía política. Hemos visto meandros de ríos, un territorio fluvial intocable, ocupados por viviendas. Una vergüenza. Y esto no es exclusivo de Centroeuropa. En España lo sabemos bien ¿verdad? Y, en segundo lugar: no tenemos un sistema europeo de avisos a la población rápido y eficaz. ¿Para que queremos los móviles, sino para que sean un instrumento de comunicación y ayuda eficaz para la población en estas situaciones? El resultado, muertos y desaparecidos por decenas, por centenares. Esto si preocupa a la población europea. Los extremos atmosféricos, una de las manifestaciones del proceso de calentamiento climático, provocan muertes. No es algo nuevo. Pero en el contexto climático actual solo puede empeorar. No es un aviso catastrofista. Es la constatación de una realidad que ya está pasando. La peligrosidad va en aumento. Si no solucionamos la exposición y vulnerabilidad ante los extremos atmosféricos, solo podremos esperar más daños económicos y un rosario continuo de víctimas humanas.