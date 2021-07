Ola de calor y de pobreza

Nunca antes la luz había estado tan cara en este país. El máximo histórico coincide con el mes que, climáticamente, más episodios de calor acumula. Lo estamos viviendo justo ahora, con 32 municipios de la Comunitat Valenciana en alerta por altas temperaturas. Al ciudadano medio le costará llegar a fin de mes: según Facua, la factura de la electricidad se ha encarecido un 34,6% en la primera quincena de julio respecto al año pasado. Pero probablemente no renunciarán, como sí hace Favour, a poner el aire acondicionado. Ella, con cuatro hijos a su cargo, no se puede permitir el ‘lujo’, aunque el confort térmico es para muchas organizaciones no gubernamentales un derecho humano.