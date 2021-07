22·07·2021 12:58

Todo lo que debes saber sobre el autotest Covid

Ya está a la venta el autotest de antígenos en todas las farmacias

Desde que el Ministerio de Sanidad anunció que la venta del autotest de antígenos para la detección del SARS-coV-2 iba a estar permitida para todos los públicos, las farmacias aseguran que ha sido solicitada por muchísimas personas, y que han debido reiterar que no podrían venderlo hasta que no estuviera publicado y aprobado en el BOE. No obstante, desde hoy mismo ya está autorizada su venta, y puedes acercarte a tu farmacia más cercana para adquirirlo.

Precio, dónde comprarlo y cómo funciona