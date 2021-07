Oltra defiende al jefe del Consell y acusa a Madrid de prejuicios

La vicepresidenta defendió la propuesta de Puig de mayor presión fiscal para las rentas altas en Madrid y mantuvo que la política fiscal del Consell «está muy clara» y es opuesta a la de quienes «defienden los privilegios de los que más tienen». Recordó que frente lo hecho por la presidenta madrileña Isabel Ayuso, el Consell bajó los impuestos a 1'5 millones de personas, que eran las rentas medias y bajas y se los subió a 60.000 personas, el 1 % de la población valenciana, los que «más rentas tienen y menos esfuerzo hacen». «Yo lo que les pido es que abandonen sus prejuicios ideológicos, a no ser que al final no sean prejuicios sino posiciones ideológicas y políticas que entran en conflicto de intereses», soltó.

Sobre las reacciones políticas a la conferencia de Puig y, en concreto, preguntada sobre la reflexión del síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri, sobre el escaso impacto de esta conferencia, Oltra mantuvo que no tiene «un termómetro» sobre el «impacto» de las conferencias. Eso sí, defendió todas las estrategias para reivindicar un reparto de la financiación equitativo y justo son «buenas y complementarias». Añadió que Puig no tiene la culpa de que la prensa nacional no sea capaz de ver «más allá de la M30».

Para Mónica Oltra es «más que razonable» que Puig haya defendido que las rentas altas de Madrid compensen al resto de España por el efecto capitalidad, pues por ejemplo el Museo de Arte Reina Sofía lo pagan todos los españoles a través de los Presupuestos del Estado, y encima esa comunidad «hace ‘dumping fiscal’».