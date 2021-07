Día de SMS, pantallazos de móviles en las redes sociales y comparación de vacunas en los grupos de WhatsApp. Miles de valencianos y valencianas entre los 27 y los 30 años recibieron ayer de manera generalizada la citación para la inmunización de la covid. Es un grupo al que ya se comenzó a vacunar a lo largo de esta semana en las zonas de interior donde el menor número de gente en general ,y el de personas por debajo de los 30 años en particular, permitió acelerar la inoculación en este colectivo.

La citación, en este caso, es prácticamente generalizada en todos los departamentos y llega en un momento en el que los nacidos entre 1992 y 2001 acumulan más de 1.500 casos por 100.000 habitantes, una incidencia que se sitúa en niveles de la tercera ola, y prácticamente triplica a la media de toda la Comunitat Valenciana.

Ser el segundo colectivo (solo por delante de los adolescentes) con menor porcentaje de inmunizados es una de las explicaciones del por qué de las diferencias entre esta franja etaria y otras más avanzadas como la de los cincuenteañeros y sexagenarios (el grupo mayoritario entre sus progenitores) en los que la tasa de contagio se sitúa en torno a los 200 y 250 puntos, cinco veces menos.

Obviamente, también influye en esta cuestión el mayor número de contactos sociales. De hecho, el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Conselleria de Sanidad asegura que, mientras que los jóvenes tienen en torno a una media de entre seis y diez contactos estrechos, en los de más edad desciende a cuatro.

Sea como fuere, la citación masiva a los veinteañeros valencianos permitirá subir los índices de protección de esta cohorte. En estos momentos son casi 70.000 los que tienen al menos una dosis, un 14 % de los más de 500.000 que conforman este grupo, aunque aún lejos del 32 % que marca la media estatal. Desde la Generalitat esperan recortar esta distancia próximamente con la llegada de más vacunas de Moderna para el mes de agosto.

La citación es masiva pero no total entre los 27 y los 30 años, ya que hay quien no podrá ser vacunado la próxima semana. Uno de los motivos es haber dado positivo de covid en los últimos seis meses, una situación en la que están cerca de 15.000 jóvenes (en caso de no haberse vacunado antes), la mayoría de ellos —más de 13.000— con infección de los últimos 30 días. El otro es haber deshabilitado alguna semana por vacaciones (lo han hecho más de 200.000 jóvenes) y que influye en la distribución del segundo pinchazo para el que deben pasar cuatro semanas en el caso de Moderna y tres en el de Pfizer.

El aterrizaje de la vacuna en los brazos de miles de veinteañeros valencianos no servirá, no obstante, para frenar la curva de contagios en estos momentos, tal y como señalan los expertos, sino que requerirá tiempo. «Hasta finales de agosto», si es por esta vía, explica el especialista de la Fundación Fisabio, Salvador Peiró, quien recuerda que entre el pinchazo y la inmunización total «necesitas seis semanas».

A ello, apostilla, se añade la variante Delta, totalmente extendida ya en la Comunitat Valenciana, frente a la que una dosis tiene muy poca efectividad para evitar la infección. Por ello, afirma, «esta ola se cortará a partir de las medidas puestas hasta ahora que buscan reducir los contactos sociales en situaciones de riesgo, la vacuna lo que hará será prevenir y evitar otras más adelante», sentencia.