La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha comparecido en rueda de prensa ante la Diputación Permanente de las Corts, para informar sobre la evolución de la pandemia en la C. Valenciana para hacer frente al coronavirus. La transmisión del virus en la C. Valenciana se ha ido desbordando en las últimas semanas. Lo repiten constantemente los profesionales del sistema sanitario, pero lo cierto es que la vacunación ha pisado el acelerador. "En estos momentos estamos empezando a frenar la transmisión del virus en la C. Valenciana. Lo hacemos gracias a la responsabilidad de la ciudadanía que está cumpliendo con las medidas de limitación de movilidad nocturna que desde esta noche afecta a 77 municipios. La inmunización ha hecho que disminuyan las muertes y las hospitalizaciones graves por la enfermedad. La inmensa mayoría de los ciudadanos se está vacunando de forma masiva. Solo el 1,3 % de la población no se ha vacunado o bien porque la rechaza o porque presenta patologías graves. La vacunación nos ayuda a mirar el futuro con esperanza así que aprovecho este altavoz para llamar a la vacunación ", ha expresado Barceló.

La consellera ha anunciado que la Comunitat Valenciana acelerará el ritmo de vacunación gracias al incremento de vacunas que se recibirá partir de agosto. "Esta semana vacunaremos en los centros de vacunación masiva a los jóvenes de 29 a 20 años, adelantándonos dos semanas al calendario oficial. Y los jóvenes de 17 a 19 años comenzarán su vacunación, previsiblemente, la última semana de agosto para que comiencen las clases con al menos una dosis".

Además ha aprovechado para hacer balance de la expasión del virus y la incidencia acumulada estas últimas semanas entre los jóvenes. "Pese al incremento de los casos de los últimos días, nos seguimos manteniendo 120 puntos menos que la media española. Gracias a la vacunación hoy tenemos 586 personas hospitalizadas frente a las 4.777 que tuvimos en enero. Hoy hay 78 pacientes en UCi frente a las 670 de enero. La variante delta representa el 70 % de los contagios en la C. Valenciana que se caracteriza por su gran transmisibilidad. Gracias a la vacunación hoy tenemos 586 personas hospitalizadas frente a las 4.777 que tuvimos en enero. Hoy hay 78 pacientes en UCi frente a las 670 de enero. La incidencia acumulada entre las personas de 20 a 29 años es del 1.519 casos por 100.000 habitantes y de 12 a 19 años es de 1.324"", ha comunicado.