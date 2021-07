Becan a diez estudiantes emprendedores de la UV

Según ha indicado la institución en un comunicado, se trata de 10 ideas propias de emprendimiento en los sectores de la cultura (especialmente castigado por la pandemia de la covid-19) y de la economía social, que se empezarán a desarrollar en el país de la UE que elijan los alumnos y las alumnas.

Juven-Eye consiste en fomentar el Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores (Eye), un proyecto europeo de intercambios transnacionales que ofrece, a emprendedores noveles y personas que deseen crear una empresa, la oportunidad de aprender de empresarios/as experimentados en otros países participantes.

Todos los autores de los proyectos ganadores, además, serán beneficiarios de un itinerario de orientación profesional y formación en competencias profesionales, impartido por UVocupació. Asimismo, recibirán una sesión online de asesoramiento y formación para ser orientados en la constitución de una cooperativa de trabajo asociado.

Han resultado ganadores de estas becas siete estudiantes y titulados por la Universitat de València Ana María Soler (Educación Social y ciclos formativos de Turismo), Óscar García (Ciencias Políticas y Sociología), Mariele de Almeida (doctoranda en Estudios de Género y Políticas de Igualdad), Larissa de Moura y Túlio Ribeiro (Máster en Economía Social), y Carles Vera (Ciencias Políticas y de la Administración Pública, y Máster en Gestión Cultural); dos estudiantes del Máster Interuniversitario en Gestión Cultural (UV-UPV), Helena Blankenstein y Sara López; y un estudiante de Máster en Economía y Finanzas de la Universidad Católica de Milán, Italia, que realizará una estancia en una empresa española, Giovanni Autuori.

Tres de ellos disfrutarán de la experiencia este mismo año a través de Insomnia (gestora del programa EYE), mientras que el resto ha preferido posponer su estancia europea para 2022. Entre los primeros, se encuentra Larissa de Moura, de nacionalidad brasileña, que viajará este verano: "Estoy en proceso de trámite con una empresa de acogida en Grecia, un destino muy potente para desarrollar nuestra presencia en Europa a partir de convenios con entidades sociales, empresas y universidades locales, todo ello contando con el apoyo de una entidad de acogida referente en el sector de la innovación y el emprendimiento social", asegura.

Larissa, graduada en ADE y Máster en Economía Social por la UV, forma parte del equipo de INMI, una startup social del sector travel-tech que trabaja "por un mundo sin fronteras". Son miembros también de este equipo Mariele de Almeida (Brasil) y Giovanni Autuori (Italia). Los tres tendrán la oportunidad de disfrutar de las becas EYE.

Una salto a la Comunitat Valenciana

Con un perfil turístico-cultural presenta su proyecto la valenciana Ana María Soler, natural de La Pobla del Duc. Diplomada en Educación Social por la UV y con formación como guía, asistente y gestora turística, Ana María propone dirigir la mirada del turista hacia la Comunitat Valenciana con una variada oferta de rutas guiadas temáticas para vivir experiencias gastronómicas y de relación con la naturaleza y la artesanía.

La sostenibilidad y la inclusión son las claves de Volem València, una empresa de visitas guiadas inclusivas adaptadas a las necesidades de cada persona. "Son rutas realizadas por guías oficiales y tienen en común la accesibilidad para que todas las personas puedan viajar y disfrutar del lugar visitado independientemente de sus capacidades", destaca Soler.

Aunque no se acogerá a la beca hasta 2022, ya baraja varios países de destino, como Grecia, Finlandia, Malta o Portugal. "Son lugares que no conozco y me gustaría mucho aprender de su cultura y su turismo", admite. Por otro lado, reconoce que Juven-Eye "es un gran proyecto para intercambiar experiencias y aprender unos de otros sobre la gestión cultural y la economía social en los diferentes países". Y añade: "Además, en el contexto que estamos viviendo, marcado por la covid-19, programas sociales como este son todavía más importantes, puesto que suponen una fuente de apoyo e intercambio cultural".

Otro estudiante valenciano, Carles Vera, graduado por la UV y Máster en Gestión Cultural (UV-UPV), es el fundador de uno más de los proyectos ganadores Juven-Eye, Motion Academy, una escuela de parkour y movimiento (o Arte del Desplazamiento), consistente "en superar obstáculos y expresarse a través del entorno utilizando el propio cuerpo".

"Enfrentamos un reto tras otro para crecer física y mentalmente en un ambiente no competitivo, por eso hemos diseñado un programa de enseñanza inclusiva de Parkour y ADD en exteriores. La idea es aprender directamente en los lugares de entrenamiento del parkour en València, convirtiendo la ciudad en un lugar seguro de diversión y entrenamiento", explica. Para ello, la escuela utiliza un método de enseñanza propio para garantizar el desarrollo físico, mental y social del alumnado también de forma inclusiva.