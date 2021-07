Representantes de los Bomberos Forestales mantuvieron reuniones con Compromís y Ciudadanos ayer, en su tercera jornada de huelga para reclamar una estabilidad laboral y protestar por una situación que consideran «en fraude de ley» en la conversión de contratos, en una jornada en la que anunciaron cuatro futuros días de huelga para el mes de agosto.

Miguel Ferriz, portavoz de Bomberos en Fraude de Ley, explicó que no aceptarán el concurso-oposición y que no entienden las razones por las que el personal de Divalterra o sanitarios de La Ribera pasarán a ser personal laboral a extinguir y ellos no pueden. Afirmó que Compromís les ha comentado que «puede haber vías para solucionar el tema».

Este colectivo ha sumado en los últimos días el apoyo de Compromís y Unides Podem (UP), dos de las tres fuerzas del Gobierno valenciano.

Los bomberos forestales, convocados por los sindicatos CGT, SPPLB, STAS, UGT y Bombers forestals en frau de llei, mantuvieron ayer la tercera jornada de huelga del mes de julio, después de que al acabar la reunión del pasado martes con la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, «todo» siguiera «igual» y mantuvieran la convocatoria para este lunes.

Ferran Edo, miembro de comité de huelga del CGT-PV, afirmó que la Generalitat tiene «margen de maniobra» para conseguir que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta ante Emergencias los incluya como personal laboral «a extinguir», lo que supondría el fin de los contratos precarios y la garantía del puesto hasta la jubilación de cada trabajador, y realizar concursos de méritos.

Indicó asimismo que el colectivo ha demostrado «méritos y capacidad» suficientes y que «debería ser más fácil» la conversión de sus contratos