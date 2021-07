Madrid torpedea la propuesta del Consell para compensar la infrafinanciación con el fondo Covid

La Conselleria de Hacienda ha sacado adelante una posición que ha tenido en contra a otros gobiernos autonómicos que apostaban por que el reparto tuviera en cuenta el producto interior bruto, un criterio que hubiera perjudicado a la Comunitat Valenciana. "Ha sido una situación confortable para nosotros", ha indicado.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no ha atendido la petición de la Generalitat que le garantizaba que al menos mil millones de este fondo fueran a parar a las arcas autonómicas y en buena medida a causa de las reticencias de algunas comunidades, entre ellas, la Comunidad de Madrid. El Consell, avalado por el informe de personas expertas de las Corts, solicitaba un mecanismo de compensación por la infrafinanciación y que 2.000 millones de ese fondo Covid se empleara para compensar a las comunidades que sufren un maltrato financiero. La petición no ha salido adelante. Soler ha planteado su demanda en la reunión y según ha explicado él mismo, la ministra la recogido el guante y ha propuesto someterla a votación. Soler ha relatado que la comunidad de Madrid y otras, que no ha citado, se han negado a la votacion al considerar que estaba fuera del orden del día y Montero ha tenido que retirarla.

La reunión de esta mañana, en la que el cambio del modelo de financiación no figuraba en el orden del día, ha servido también para aclarar otros aspectos claves para la gestión de las cuentas y que supondrá un completo alivio para las cuentas de la Generalitat.

Así, Monteró anunció que el Gobierno hará una transferencia a las comunidades autónomas por importe de unos 3.900 millones de euros para compensar los fondos de más que recibieron a cuenta en 2020 y que tienen que devolver en aplicación de la normativa vigentes. Fuentes del Gobierno indicaron que se trata de una decisión "inédita" con la que el Gobierno habrá "blindado completamente" al sistema de financiación autonómica de los efectos de la pandemia. El dinero se recibirá a través de una transferencia adicional y evitará que decisiones adoptadas en tiempos de pandemia acaben perjudicando a las comunidades, entre ellas, la valenciana cuyas necesidades de financiación son perentorias. Cabe recordar que cuando estalló la pandemia, el Gobierno decidió proteger las cuentas autonómicas y calculó las entregas a cuenta sin tener en cuenta el impacto de la recesión económica sobre los ingresos públicos, lo que implicó que las comunidades recibieran más dinero del que les correspondía. "Es una gran noticia", ha dicho Soler. Por otro lado, el conseller ha valorado que las entregas a cuentas vayan a subir el año que viene en torno al 6%. Sobre la fijazación del 0,6% del déficit, ha señalado que es solo de referencia, ya que las reglas fiscales no se aplicarán el próximo año.

Soler ha destacado, como otro acuerdo relevante, la decisión del Ministerio de Hacienda (ya anunciada hace unas semanas) de habilitar una transferencia adicional para devolver el mes del IVA que se adeuda a las comunidades autonónomas y cuya deuda fue reconocida por sentencia.

Por su parte, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha vuelto a reclamar en la reunión que se active la reforma del modelo. En concreto, ha pedido un CPFF monográfico. "Les he dicho que nadie debe tener miedo la debate", ha sostenido. El conseller ha asegurado que la ministra ha aceptado que se celebre ese consejo.