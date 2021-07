La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha enfríado las expectativas en torno a la propuesta de su propio partido de convocar una nueva manifestación para protestar contra el Gobierno central y exigir un nuevo modelo de financiación autonómica. La portavoz del Consell se ha alejado de las posición expresada de forma reiterada por el síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri, que sostiene que “hay que plantarse” y convocar un a nueva protesta coincidiendo con la que se celebró en 2017 y en la que participaron partidos políticos, sindicatos, patronal y sociedad civil.

Oltra ha esquivado en varias ocasiones el asunto y ha evitado respaldar la posición del síndic de las Corts. Es más sobre las declaraciones de este mismo jueves de Fran Ferri sobre su intención de convocar desde Compromís la manifestación si la Plataforma pel Finançament Just no lo hace o el Consell se descolgaba, ha indicado que se niega a "especular sobre futuribles".

Al ser preguntada sobre si tocaba o no “montar el pollo”, Oltra ha dicho que quizás los conveniente es no quedarse “como el gallo de Morón sin plumas y cacareando”. Una expresión con la que parece advertir del riesgo de que la convocatoria no tenga la respuesta unitaria que se necesita. Oltra tampoco se ha pronunciado sobre si hay o no “caldo de cultivo” suficiente para la protesta y ha subrayado que lo importante es “pone en el mapa los intereses de los valencianos y las valencianas”. A partir de ahí, la clave es que quede patente que la Comunitat es maltratada financieramente, “con maniestación en València, Madrid o Salamanca”, ha añadido.

Oltra ha cargado contra la Comunidad de Madrid, que en el Consejo de Política Fiscal del miércoles se opuso a reservar parte de fondo Covid para compensar a la Comunitar Valenciana por la infrafinanciación, al considerar que tiene una posición insolidaria y desvertebradora con el resto de España.