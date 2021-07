Puig pide un plan de salud mental: "Nos preocupa mucho el índice de suicidios"

Para Puig, "la propia conferencia muestra la voluntad del país de superar la pandemia" en una reunión cuyos puntos del día estaban marcados por la pandemia, sus efectos y las salidas económicas (fondos europeos mediante) de la crisis del covid.

Desde el gobierno valenciano se ha mostrado una clara preocupación por la salud mental y los efectos de la covid persistente, para lo que Puig considera que debe establecerse "una estrategia compartida entre las autonomías". "Nos preocupa mucho el índice de suicidios", ha afirmado el jefe del Consell.

La financiación, a debate

Puig ha pedido proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) de carácter autonómico, de forma que desde las autonomías se pueda atender de forma concreta a las particularidades de sus sectores económicos y que no tienen el mismo impacto en la economía nacional, como es el caso de la cerámica valenciana.

No obstante, más allá de los PERTE, el president considera que se deben "superar los problemas estructurales de España" siendo "la financiación" uno de ellos. "La sensación general es que hay que abordar el tema [de la financiación económica], para que haya una equidad que no existe", ha dicho a los medios tras la reunión.

En este sentido, y ante la posición opuesta de la Comunidad de Madrid, Puig ha manifestado que la posición valenciana "y de la mayoría de autonomías está clara, no queremos que haya privilegios", ha explicado. Para eso, "el 'efecto capitalidad' debe tener una contraprestación", algo que para Puig no significa "ir contra Madrid" pero, afirma, "no se puede estar mirando uno el ombligo permanentemente".