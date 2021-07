Síntomas de desconexión en Compromís

Mantener una sola voz en una coalición en la que dos de sus socios principales tienen posiciones ideológicas comunes, pero también muchos puntos de desacuerdo es complicado y conforme avanza la legislatura y se atisba el horizonte electoral, más aún. La unidad parece resentirse en Compromís, una coalición que tarde o temprano tendrá que tomar decisiones claves. Entre otras, si quiere seguir viajando en solitario o, si, en cambio, es más eficaz coaligarse con otras fuerzas políticas hermanas. El dilema de si estratégicamente conviene más presentarse a los próximos comicios en solitario o formar parte de una gran alianza de izquierdas con Unides Podem y Más País, el partido de Íñigo Errejón, es complejo de por sí, pero más si los socios no se ponen de acuerdo.

Las diferencias se pusieron ayer en evidencia a raíz de una entrevista de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, , Yolanda Díaz, en la Ser en laque propuso fomentar una alianza de cara a las próximas generales, entre los partidos de izquierdas que permita aglutinar el voto disperso de la izquierda, frente a la concentración del voto en los partidos de derecha y ultraderecha. L a propuesta, que en un momento dado podría tener su derivada en el ámbito autonómico, fue vista con buenos ojos por dirigentes destacadas de Esquerra Unida y Unides Podem, pero en Compromís hubo claras discrepancias. Así, la líder de Iniciativa y portavoz de Compromís, Mónica Oltra, afirmó que se debe abrir «una reflexión importante sobre si es viable y deseable un acuerdo entre Compromís y Podemos de cara a las elecciones generales para no beneficiar a las derechas por la ley d’Hont». Cabe recordar que Compromís sumó fuerzas en las últimas generales con el partido de Errejón. Sin embargo, la propuesta de la ministra no gusta a la lider de Més Compromís (anteriormente Bloc), Àgueda Micó para quien Més Compromís es la fuerza política «de estricta obediencia valenciana», mientras que las otras fuerzas «defienden los intereses del partido y no de la Comunitat».

Micó hizo referencia la reivindicación de la financiación autonómica, un tema en el que Compromís se muestra especialmente combativo al exigir una manifestación contra el Gobierno central. Sin embargo, también ayer en este asunto se vio que la postura dentro de la coalición no es unánime.

De hecho, Oltra vino a desmarcarse de la propuesta, reiterada en varias ocasiones por el síndic de las Corts, Fran Ferri, de «plantarse» ante Madrid. Preguntada en varias ocasiones en la rueda de prensa , evitó respaldar la posición del síndic de las Corts. Para Oltra la idea de Ferri de convocar de forma unilateral la protesta si la Plataforma per un Finançament Just no lo hace es «especular sobre futuribles».

Al ser preguntada sobre si tocaba o no ‘montar el pollo’, Oltra dijo que quizás lo conveniente es no quedarse «como el gallo de Morón sin plumas y cacareando». Una expresión con la que parecía advertir del riesgo de que la convocatoria no tenga la respuesta unitaria que se necesita. Para Oltra la clave es que quede patente que la Comunitat Valenciana es maltratada financieramente, «con manifestación en València, Madrid o Salamanca», apostilló.