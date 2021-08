Los jóvenes piden paso y ofrecen soluciones

Las imágenes de botellones en plena pandemia de covid y de jóvenes escapando de las cuarentenas, tras los viajes de fin de curso, han reforzado el estereotipo de que las personas de menor edad solo piensan en divertirse y no están comprometidas con su entorno y la sociedad. Sin embargo, el estudio ‘El futuro es ahora’, realizado a partir de las respuestas de 13.587 personas de entre 16 y 34 años, desmonta el tópico y evidencia que la juventud actual, lejos de ser una generación perdida, reivindica ser escuchada y participar activamente en la construcción de su porvenir.

El macroestudio, una de las mayores investigaciones demoscópicas realizadas hasta la fecha sobre este colectivo, se presentó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y, horas después, se debatieron sus conclusiones entre los parlamentarios más jóvenes de los diferentes partidos de la Cámara baja. La intención de sus promotores –la empresa PlayGround, con la colaboración de la fundación Ashoka, la Universidad ESIC y la plataforma de participación ciudadana Osoigo– es sensibilizar a los partidos para que las 40 propuestas en las que se han concretado las respuestas inicien un recorrido en las diferentes comisiones parlamentarias y tengan incidencia en las políticas.

Y es que, desde el principio, se comunicó a las personas que decidieron emplear unos 40 minutos en contestar de manera online a las 89 preguntas que el resultado del estudio sería comunicado al Parlamento, lo que, a juicio de Cristian Palazzi, director de la macroencuesta, ha ejercido como imán y ha incrementado el número de respuestas «porque los jóvenes tienen ganas de hablar y están faltos de conexión con las instituciones».

Empleo, vivienda y jubilación

Entre las problemáticas juveniles, el difícil acceso al mercado laboral y a la vivienda y la calidad en el empleo son las preocupaciones primordiales de los jóvenes, lo que demuestra que, «a pesar de que es una generación con unos valores enormes, capaz de renunciar a un trabajo si no se cumplen esas expectativas, lo que les preocupa en el algo tan esencial como ganarse el techo», según interpreta la socióloga Liliana Arroyo, coordinadora del estudio ‘El futuro es ahora’.

Según se desprende de la macroencuesta, nueve de cada 10 jóvenes piensan que hay muy poca oferta laboral para personas de entre 18 y 25 años, y uno de cada tres señala la vivienda como uno de sus principales desvelos. En esta situación, reivindican algo diametralmente opuesto a la propuesta de los últimos gobiernos: rebajar la edad de jubilación para promover el reemplazo generacional, en lugar de alargarla para dar respuesta al envejecimiento y a la necesidad de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Asimismo, proponen bonificar la contratación de jóvenes sin experiencia, que las prácticas sean remuneradas y acabar con la precariedad, así como que las jornadas sean de cuatro días. En cuanto a la vivienda, quieren regularizar el precio de los alquileres, fomentar la transformación sostenible de las viviendas y destinar recursos a facilitar el acceso.

Fin de los discursos de odio

La cuarta preocupación de los jóvenes tiene que ver con los problemas de índole social, las injusticias y las desigualdades. El 71% cree que los discursos de odio deberían prohibirse, y no solo en las redes sociales, también en el Congreso, con la erradicación de los partidos que los prediquen.

En este sentido, el 87 % de los encuestados se sienten poco o nada representados por las formaciones actuales y el 93 % cree que su opinión no importa a la hora de elaborar las políticas, por eso piden generar espacios estables de diálogo intergeneracional y potenciar la comunicación entre instituciones y movimientos sociales. Además, el 53 % se considera un agente de cambio, es decir, que se implicaría para contribuir a la transformación social que, creen, España necesita.

La mitad de los sondeados admiten que se han hecho importantes reformas para reducir las desigualdades, pero coinciden en que no es suficiente y que hay que seguir avanzando para desarrollar nuevos derechos sociales: urge acabar con la brecha salarial, reforzar los mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades y promover planes de emprendimiento dirigidos a la diversidad afectiva, racial, identitaria y funcional.

Conciencia medioambiental

En quinto lugar en el ranking de preocupaciones de las generaciones Z y millennial figura el medio ambiente. El 85 % de los jóvenes de entre 16 y 34 años piensan que se planifica poco o nada la acción contra la emergencia climática, y el 75 %, que es totalmente insuficiente el nivel de conciencia ecológica en España. Ante ello, piden penalizar a las empresas más contaminantes, incluir el impacto ambiental en el etiquetado de los productos y promover la economía circular y las formas de construcción más eficientes, potenciando el uso de energías renovables. Asimismo, reclaman incentivar hábitos respetuosos con el medio ambiente (como reducir el consumo de carne y mejorar la gestión de residuos) y políticas públicas que potencien la movilidad ecológica.

Asimismo, la sanidad, en plena pandemia, figura en el sexto lugar entre sus inquietudes y sorprende que casi nueve de cada 10 se muestren dispuestos a limitar sus movimientos para reducir el virus y que el 43 % cree que el Gobierno debe obligar a la población a vacunarse. Además, existe consenso a la hora de pedir que la sanidad pública responda mejor a los problemas de salud mental, que se presenta como una de las condiciones necesarias para el confort de los jóvenes, que a su vez reclaman más fondos en investigación para promover el

bienestar social y ambiental.

Por último, destaca el poco interés que la juventud española muestra a dos temas que acaparan buena parte de la agenda política, los nacionalismos y la inmigración, a la cola en el ranking de sus 20 principales preocupaciones.

Llegada al Congreso

Todas estas iniciativas fueron debatidas entre los diputados más jóvenes de la cámara con el objetivo de que las propuestas se transformen en iniciativas políticas. Para ello, queda un largo camino, dado que algunas demandas llevan años sin resolverse, como acabar con la precariedad laboral, y otras van diametralmente opuestas a la intención del Gobierno, como rebajar la edad de jubilación para fomentar el reemplazo. Si bien, la acogida por parte de los diputados jóvenes fue sensible a las reivindicaciones. «Os tendemos la mano», señaló Miguel González, del PSOE.

En la presentación de las propuestas participaron diversos jóvenes, como María Caso, de la red Talento para el Futuro, quien denunció que «nunca sea suficiente el número de máster o de idiomas» para conseguir un trabajo digno, porque siempre impera «la precariedad». Pero, en su opinión, es hora de usar las propuestas de ‘El futuro es ahora’ para «repensar el modelo» y demostrar que el Gobierno también trabaja para los 17 millones de personas que tienen menos de 30 años.

Al otro lado les escuchaban Isabel Franco, de Podemos, José Ángel Alonso, del PP, Sara Giménez, de Ciudadanos, Marta Rosique, de ERC y el mencionado Miguel González. El resto de formaciones no participaron por motivos de agenda o porque declinaron. No estaba, por tanto, ningún representante de Vox para escuchar que los jóvenes demandan ilegalizar los partidos que fomentan el odio, así como erradicar estos discursos de las redes sociales. Quizá por ello, el debate fue sosegado y un ambiente de receptividad. «Nuestra obligación es legislar mirando a la juventud», señaló la parlamentaria del grupo morado, quien reconoció que quizá no llegue antes de fin de año la regulación del precio de los alquileres que enfrenta a su partido con su socio de Gobierno y es una de las 40 demandas de la juventud.

Respecto a rebajar la edad de jubilación, la republicana Rosique admitió que es un tema que causa «debate» en su formación y el popular Alonso señaló que se «puede analizar», pero incidió en el mantra del PP de que lo primero es «fomentar el empleo». Por contra, las propuestas sociales, medioambientales y educativas tuvieron una gran acogida.