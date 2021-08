La delegada del Gobierno, Gloria Calero, compareció ayer por primera vez desde que su valedor político, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, fuera desplazado a la retaguardia socialista y relegado a diputado raso. Unos cambios sorpresivos que no hacen temer a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, por su futuro político. «No temo por mi futuro ya que a nivel personal tengo un futuro saludable y bueno. Y el político no me preocupa, porque los que nos dedicamos a la política tenemos que entrar ligeros de equipaje porque en cualquier momento, por lo que sea, porque el presidente Sánchez prefiera a otra persona en esta nueva etapa, podemos dejar el cargo».

Respecto al relevo del exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, destituido de forma fulminante el pasado 15 de mayo tras ser detenido en la operación Azud II, Calero aseguró que su puesto lo ha ocupado en funciones Luis Felipe Martínez, por lo que «en ningún momento ha estado vacío el puesto». Respecto a la detención de Rubio, Calero aseguró que «confiábamos plenamente en él, por lo que ha sido un shock su situación».

Subdelegado pendiente

Calero no aclaró quién ocupará el puesto de subdelegado definitivamente y cuándo se producirá este nombramiento. «La situación se resolverá y se nombrará otro subdelegado o a lo mejor es él (en referencia a Luis Felipe Martínez) a quien se le nombra definitivamente», aseguró en respuesta a Levante-EMV.

La delegada del Gobierno compareció ayer, al igual que el resto de homólogos de las 17 comunidades autónomas, para presentar las conclusiones del informe de rendición de cuentas «Cumpliendo». Un documento que refleja en cifras las cantidades aportadas por «el Gobierno de Pedro Sánchez» para remontar la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.

La delegada resaltó que la Comunitat Valenciana ha recibido «4.210,3 millones de euros en el reparto de los dos primeros trimestres del Fondo de Financiación a comunidades autónomas para mejorar la liquidez y fortalecer el estado del bienestar y 650 millones de euros del nuevo compartimento REACT-UE de los Fondos de Financiación». Respecto al ámbito sanitario, Calero destacó los «6 millones dosis de vacunas contra la covid-19 entregadas a la Generalitat desde el 27 de diciembre» lo que ha permitido que «el 72,9 % de la población mayor de 12 años de la Comunitat Valenciana cuenta con una dosis de la vacuna, mientras que el 59,5 % tiene la pauta completa».

La delegada del Gobierno también sacó pecho de los «90.601 valencianos de media al mes se han beneficiado de la prórroga de los ERTE, por un importe de 271,9 millones de euros» o las «91.975 personas que han recibido el ingreso mínimo vital, 55.839 adultos y 36.136 menores». También los 647,1 millones de euros «de ayudas directas para los trabajadores autónomos y las empresas de los sectores económicos más afectados por la pandemia».

Respecto a las infraestructuras, Calero destacó actuaciones reactivadas en el último mes: la licitación de la primera fase del baipás por 144 millones, los 400 que se destinarán al canal de acceso ferroviario a València (de la que el Gobierno pagará la mitad) o los 121 millones destinados al corredor mediterráneo (se preveían 165 en los presupuestos generales del Estado). Aunque no pudo aclarar la partida destinada a Cercanías y que estaba prevista en 213,13 millones.