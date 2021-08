Con el grupo de los veinteañeros en marcha, el siguiente grupo es el de los dieci-algo, en el que ya se comenzará a citar a menores de edad hasta los 12 años. Los detalles se hilarán en el encuentro entre la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, pero según ha podido saber Levante-EMV, una de las novedades será que los menores de 16 años deberán acudir acompañados por su padre/madre o tutor legal o una autorización firmada por algún responsable del menor.

La vacunación de este tramo de edad se hará con Pfizer y se espera que comience en el mes de septiembre con el objetivo de iniciar las clases con la mayor parte de los adolescentes con al menos una dosis, según ha expresado el president de la Generalitat, Ximo Puig, a lo largo de esta semana. Aunque antes de llegar a ellos habrá que proteger con un pinchazo a sus mayores: los veinteañeros, los de 18 y 19 y los de 16 y 17 años, que se espera para finales de agosto.

Quienes no entrarán dentro de la vacunación serán los menores de 12 años. De hecho, los nacidos en 2009 no podrán recibir el pinchazo hasta que no tengan cumplidos los 12 años ya que este fármaco contra la covid solo está aprobado a partir de los 12 años.

Una de las dudas que se resolverá en la reunión entre los consellers de Educación y Sanidad será dónde y cómo se procederá a la vacunación de este grupo. En julio ya se decidió que los menores de 16 y 17 años serán citados por SMS como la población general y serán inmunizados en los espacios habilitados por la Conselleria de Sanidad (los conocidos vacunódromos) y no en los centros educativos como se ofreció desde el departamento de Marzà.