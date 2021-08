El tiempo en la Comunitat Valenciana dejará este domingo un cambio radical que comenzará durante la medianoche y que, según las previsiones meteorológicas, vendrá acompañado de una notable bajada de temperaturas y regado por lluvias. Las lluvias en Valencia acompañadas de temperaturas propias del verano dejarán un domingo con una enorme sensación de bochorno.

Domingo: cambio radical del tiempo

El tiempo el domingo sufrirá un cambio radical. La lluvia en Valencia aguará los planes domingueros de este fin de semana de agosto a quienes pretendiesen disfrutar de un día de playa o piscina. Será más bien una jornada de paraguas y manga corta.

El mercurio descenderá 11 grados respecto al sábado, con máximas de 27 grados. Frente a poniente abrasador, la sensación térmica también descenderá. Sin embargo, la lluvia provocará que la sensación sea de calor húmedo, dejará una jornada con mucho bochorno.

Las lluvias se concentrarán, según la previsión meteorológica, en la primera mitad del día con un 70 % de posibilidades de precipitación, que baja hasta el 55 % durante la segunda parte del domingo. El viento soplará con fuerza y el índice UVA será uno de los más altos de la semana.

En concreto, a partir de la 1 de la madrugada del domingo se registrarán precipitaciones en la zona norte y sur de la provincia, no así en la capital. En València ciudad amanecerá nublado, pero no es hasta las 10 de la mañana cuando se esperan las primeras precipitaciones que podrían ser débiles y breves. De hecho, es posible que no vuelva a llover hasta las 21 horas, cuando la lluvia se prolongará hasta la jornada del lunes.