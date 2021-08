Currantes con vistas al mar

La unión hace la fuerza, o no. El engaño es «agridulce» para la joven valenciana que está, por segundo año consecutivo, trabajando en su «lugar de paz», en la playa de Les Palmeretes de Sueca : «Estoy donde quiero estar, no en la oficina, pero acabo de cerrar el ordenador, me bajo a la playa y no disfruto porque pienso ¿lo habré acabado bien?», matiza.

La presidenta de la Asociación Internacional de Neurocoaching, Anna Fortea, alerta precisamente de que «trabajar en la playa puede no estar muy bien cuando se supone que tendrías que estar en la playa con tus amigos, con tu familia, con tu pareja o contigo misma».

El mar es la vista escogida por Esther, aunque no el lugar donde trabaja. Le «encantaría» poder bajar el ordenador al borde del mar, «pero no es serio asistir a una reunión en la arena», recalca. Su domicilio laboral es la mesa del comedor de la casa que disfruta con su familia, con lo que ello conlleva: «con el cigarrito y mi abuela o mi madre preguntándome qué tal, resulta muy complicado no distraerse. La gente cree que teletrabajar donde quieras es poder bajarte el ordenador a la playa o a la piscina, y eso no ocurre», aclara. El escenario de Esther es elmismo que el de Lucía y Carmen, a pesar de estar a kilómetros de distancia. Ambas trabajan en sus respectivos comedores de casa. Desde el comienzo de la pandemia, Anna está impartiendo un programa para facilitar la adaptación al teletrabajo. Al no ser «todo oro lo que reluce», una de las recomendaciones de la neurocoach es crear un espacio distinto al de la convivencia: «No te pongas a trabajar en la mesa del comedor, o al menos incita a que el cerebro no lo asocie: haz que huela distinto», apunta. Fortea recomienda utilizar una fragancia o un ambientador diferente en el lugar donde se trabaja pequeños cambios para facilitar la desconexión cuando se cierre la pantalla.

«Workation significa que estoy donde quiero estar, pero no consigo nunca desconectar». Lucía no tiene la sensación de salir del ambiente de trabajo sino de convivir con él. En su caso, trasladar la oficina a su lugar de descanso tiene fecha de caducidad. En cambio, Carmen ni si quiera ha llegado a conocer su empresa, que se ubica en Madrid. Lleva dos años trabajando en un lugar que todavía desconoce . «No sé donde está la entrada, ni los baños, ni siquiera sé cuál sería mi mesa». Por ello, a veces trata de imaginar cómo es su empresa. «Necesito sentir que estoy alli», sostiene. Lo único que sabe la joven valenciana es que no hay muchas ventanas: «no debe haber mucha ventilación y, por eso se está alargando el proceso de que pueda acudir presencialmente».

Descansar el cerebro

Para la neurocoach es crucial conocer dónde se trabaja para que el cerebro lo asimile, pero también, en una posible guía de desarrollo de un teletrabajo sano, señala la importancia de que «toda empresa favorezca que se conviva incluso informalmente, a través de reuniones online» porque «fomentan el trabajo fuera del trabajo». Tanto Lucía como Esther e incluso Carmen se comunican con su equipo a través de reuniones online, que «humanizan el contacto con los compañeros».

El trabajo continúa, pero la informalidad se pierde a través de una pantalla: «Mientras estás en la oficina, te tomas el café con un compañero o vas al baño con una compañera, cosas que, evidentemente, cuando estás aislado en tu casa trabajando no haces, sólo se habla de trabajo».

El lado positivo al que se aferraba Carmen, tras un año sin conocer si quiera las paredes de su empresa, era poder estar donde ella quisiera. Sin embargo, a la jóven nunca le ha compensado. «Tengo tanto que hacer cada día y tanta presión que siento que no puedo estar en un ambiente que me pueda hacer desconectar», porque «ver que no me concentro me provocaría más estrés y ansiedad». Es cuando cierra el gestor, a las ocho de la tarde, cuando Carmen explota y «llora».

«Estar hiperconectados con el trabajo y no poner límites no es saludable. O se descansa el cerebro o siempre va a estar con el piloto encendido, no importan las vistas», advierte Fortea. Su consejo:«afilar el hacha».