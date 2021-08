Jueves por la tarde; miles de adolescentes o padres y madres de adolescentes reciben un SMS de Sanidad en el que pueden marcar las semanas donde no estarán disponibles para ser vacunados. Alegría porque se acerca la inmunización contra la covid. El fin de la pandemia, más cerca.

Entre 24 y 48 horas después llega otro mensaje de texto, este con la cita de la vacuna para los nacidos entre 2005 y 2009, de 16 a 19 años para los siguientes 7 días. El problema con el que se encuentran muchos es que les pilla en vacaciones y no podrán acudir a la convocatoria, justamente lo que se buscaba prevenir con la comunicación anterior de Sanidad.

Es la situación de la que se quejan varias familias con hijos adolescentes o propios adolescentes que tenían planificadas sus vacaciones para la segunda semana de agosto. Muchas de estas aseguran que marcaron no ser citadas la semana que viene, algo que la propia página web habilitada por la Administración autonómica señalaba que no era posible.

«La semana en curso y la que viene no se pueden marcar», indica el texto de la web donde se debe señalar estas fechas en las que no ser citados. Justo la semana que no se podía marcar (la que viene, del 9 al 15 de agosto) es en la que se han citado a la mayoría de los adolescentes de entre 19 y 16 años, lo que para algunos supone una gran noticia y para otros un pequeño contratiempo.

Hay quienes están reorganizándose los planes para poder acudir a la cita mientras que otros deciden pasar de esta primera convocatoria y esperar a volver a ser citados en las próximas semanas. La vacuna de los adolescentes se ha adelantado dos semanas gracias a la llegada de más viales de Pfizer y Moderna, las autorizadas para esa edad.