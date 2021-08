Javier Palao: "Prácticamente no hay derecho que la covid no haya vulnerado"

Desde marzo de 2020, las expresiones del mundo sanitario como antígenos, saturación de oxígeno, anticuerpos o ARN mensajero se han incorporado a las conversaciones de sobremesa y redes sociales. Junto a ellas, términos como «estado de alarma» o «derecho fundamental» se han hecho un hueco. Qué decir de las visitas a los diarios oficiales estatal y autonómicos para revisar las medidas. «Ha sido una pandemia eminentemente jurídica», asegura Javier Palao, decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de València mientras organiza los protocolos para el próximo curso y reivindica una mejora de experimentalidad para su carrera porque, argumenta, «la formación jurídica no es como hace 40 años».

¿Qué balance hace del curso y medio universitario vivido bajo la pandemia?

Entre marzo y junio de 2020, fue una situación muy compleja y el único objetivo que teníamos era salvar el curso para evitar que los estudiantes tuvieran que repetirlo. Este año nos hemos podido programar mejor y creo que ha sido un curso más tranquilo dentro de los problemas que añaden las oleadas.

¿Qué espera para el próximo, a partir de septiembre?

Esperamos que la vacuna haga su efecto y tener un curso tranquilo. Empezamos al 100 % de presencialidad en todos los cursos mientras el año pasado hubo clases que eran híbridas, la mitad en aula y la otra telemática.

¿Se parecerá al pasado?

Los aularios permiten mantener cierta distancia, vamos a mantener aforos y las medidas higiénicas como la mascarilla y la distancia entre estudiantes. Nuestra experiencia es que en las aulas nadie se contagia: se ha visto que en cuanto han acabado las clases y exámenes la incidencia se ha multiplicado por 7. Nos tendrían que pedir de rodillas que volviéramos a abrir las aulas.

Una de las polémicas entre las facultades de Derecho y la Generalitat es por el grado de experimentalidad. Les dan el 1, el más bajo, y desde las escuelas piden el 2, ¿qué supondría?

Subir un nivel de experimentalidad supone tener mejor financiación, más oportunidades laborales y mejor formación. Permite hacer cosas que de otra manera no puedes hacer. La formación jurídica ya no es como hace 40 años. Hoy trabajamos con ordenadores, hay programas informáticos avanzados y notamos una penetración muy potente de la inteligencia artificial, pero para enseñarlo se necesitan recursos.

¿Derecho ha dejado de impartirse como clase magistral?

Hay gente que todavía lo hace así. Pero es que la Medicina se explicó durante siglos así, hoy es inimaginable. El mundo del Derecho es esencialmente práctico, pero nos dan experimentalidad 1, mientras en Medicina están desde tercero en los hospitales.

La pandemia también ha tenido también su parte jurídica

Son conceptos que hasta el momento explicábamos muy someramente y que tendremos que explicar con mucha más profundidad a partir de ahora. Toda la parte de los derechos fundamentales son los que se han visto vulnerado con la legislación de la pandemia, pero se han visto afectada todas las ramas del Derecho, desde la mercantil hasta la civil, como también su propio funcionamiento. ¿Pueden los juzgados estar tres meses cerrados como estuvieron? Seguramente no y lo han estado.

Se ha hablado de que la pandmeia ha pillado a contrapié al sistema sanitario, ¿y al judicial?

Mucho más, solo hay que ver la diferencia de lo que se invierte en ambas. Si al sistema sanitario lo ha desbordado por momentos, al judicial lo ha dejado atrás. Nos están poniendo señalamientos para 2024, es como si uno tuviera una intervención medianamente rápida y le dijeran que le operan en 2024.

¿La Justicia debe ayudar a luchar contra una emergencia sanitaria o debe garantizar los derechos fundamentales?

Es un debate perpetuo entre libertad y seguridad, que son dos derechos fundamentales, y para eso están desde los tribunales de justicia hasta el Constitucional, para decir cuándo la protección de uno menoscaba al otro en términos no razonables. Unos y otros juegan entre sí y se limitan, pero hay veces que dando más potencia a uno limita excesivamente al otro y es un juez el que tiene que decidir qué no se puede hacer.

Llama la atención que haya autonomías donde su TSJ haya validado toques de queda y en otras donde no.

El Derecho es un juicio de valor y una ponderación de elementos. Aquí hemos visto a un juez poner una sentencia que permitía el toque de queda y el auto me parecía muy razonable porque valoró los elementos que tenía encima de la mesa: vamos a limitar la movilidad en un momento determinado por garantizar la seguridad de un grupo importante de personas. El juez pondera una serie de elementos y emite un juicio de valor. Eso siempre es muy personal.

¿Esta pandemia deja a los derechos fundamentales reforzados o con más posibilidad de ser vulnerados?

Es complicado. Desde luego, en las universidades tenemos claro que hay que protegerlos mejor. En la ciudadanía hay de todo, desde fanáticos de la libertad que cuando gobiernan se les olvida y luego están los que ponderan la seguridad por encima de todas las cosas. Pero no es solo el derecho a la libertad, prácticamente no se ha quedado un solo derecho y libertad pública que no se haya visto vulnerado por la pandemia, desde el derecho a la educación que se ha visto mermado con las clases online hasta el derecho a la salud, como hemos visto en determinadas comunidades donde se ha hecho un triaje.

¿Han faltado leyes que impidieran estos abusos?

Ha habido un momento en que la pandemia y las normas derivadas han permitido un estado de excepción camuflado en el que las fuerzas de seguridad han hecho cosas que no pueden hacer. Se ha creado una situación en la que la gente no sabe qué se puede o qué no hacer. Esa inseguridad jurídica ha hecho que no sepamos si lo que hacemos está bien o no.