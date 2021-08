Jueves por la tarde; miles de adolescentes o padres y madres de adolescentes reciben un SMS de Sanidad en el que pueden marcar las semanas donde no estarán disponibles para ser vacunados. Alegría porque se acerca la inmunización contra la covid. El fin de la pandemia, más cerca.

Entre 24 y 48 horas después llega otro mensaje de texto, este con la cita de la vacuna para los nacidos entre 2005 y 2009, de 16 a 19 años para los siguientes 7 días. El problema con el que se encuentran muchos es que les pilla en vacaciones, justamente lo que se buscaba prevenir con la comunicación anterior de Sanidad.

Es la situación de la que se quejan varias familias con hijos adolescentes o propios adolescentes que tenían planificadas sus vacaciones para la segunda semana de agosto. Muchas de estas aseguran que marcaron no ser citadas la semana que viene, algo que la propia conselleria en el mensaje señalaba que no era posible.

«La semana en curso y la que viene no se pueden marcar», indica el texto de la web donde se debe señalar estas fechas en las que no ser citados. Justo la semana que no se podía marcar (la que viene a partir del lunes) es en la que se han citado a la mayoría de los adolescentes de entre 19 y 16 años, lo que para algunos supone una gran noticia y para otros un pequeño contratiempo.

Hay quienes están reorganizándose los planes para poder acudir a la cita, mientras que otros deciden pasar de esta primera convocatoria y esperar a volver a ser citados en las próximas semanas. La vacuna de los adolescentes se ha adelantado dos semanas gracias a la llegada de más viales de Pfizer y Moderna, las autorizadas para esa edad.

Se le llamó «ola joven» cuando comenzó el repunte a finales de junio porque eran treinteañeros, veinteañeros y adolescentes los que concentraban el aumento de contagios de la covid, en gran parte porque eran los que menos porcentaje tenían de población inmunizada. Mes y medio después, con la tendencia general a la baja, son estos grupos los que lideran la caída, entre el efecto de las medidas y de ser los que más espacio tenían para este descenso.

Los nacidos entre 1982 y 1991 y 1992 y 2001 son los dos grupos de edad que más han bajado su tasa de contagios en las últimas dos semanas. En el caso de los veinteañeros, estos han pasado de registrar 1.555 casos por 100.000 habitantes del lunes 26 de julio (máximo en este grupo) hasta los 1.214 del pasado viernes (último día con datos), lo que supone un descenso del 22 %. Un par de puntos y medio menor es la bajada de los treinteañeros, de los 801 contagios por 100.000 habitantes hasta los 643, un 19,7 %.

El descenso en ambos grupos de edad es superior al 13 % en el que ha caído la media general de los casos en los últimos 15 días, de los 592 del lunes 26 cuando detuvo su ascenso hasta los 515 del viernes. El dato, no obstante, muestra todavía una transmisión muy alta del virus con una tasa situada a más del doble del considerado como riesgo extremo situado en los 250 puntos. Vamos, que la situación mejora, pero que todavía no es ideal.

Algo así sucede entre los jóvenes. La tasa de contagio está bajando en estos grupos, pero todavía están muy por encima del resto. El ránquin lo encabezan ahora los adolescentes entre los 12 y los 19 años, que comenzarán a recibir la primera dosis contra el virus durante la próxima semana. Estos registran 1.217 positivos por 100.000 habitantes, apenas tres puntos más que los veinteañeros que han estado durante toda esta ola en primera posición.

Sus datos, no obstante, contrastan, y casi multiplican por diez, a los que registran los que por edad podrían ser considerados sus abuelos. En los septuagenarios la IA es de 154 casos por 100.000 habitantes y en los mayores de 80, 171. Así, comienza a aumentar conforme bajan los años por la mayor socialización de cada uno de los grupos y porque a más edad, más porcentaje de población con la pauta completa de la vacuna porque aunque esta no impida totalmente el contagio, sí lo limita, especialmente con lad dos dosis puestas.

El descenso entre adolescentes, veinteañeros y treinteañeros es un indicativo de que las medidas de restricción que actualmente están en vigor y tendrán que ser revisadas la próxima semana tienen su efecto. Cierre del ocio nocturno, limitación de las reuniones sociales a 10 personas o toque de queda en 77 municipios son algunas de las normas que tenían como objetivo frenar los contactos entre este grupo poblacional.

No obstante, pese a que lideren el descenso, los menores de 40 años (a los que les va llegando paulatinamente la vacuna aunque su inmunización tardará semanas en ser eficaz) siguen siendo los que más contagios acumulan. De hecho, durante la última semana, casi tres de cada cuatro de los nuevos casos de covid se habían dado entre los menores de 40 años. Eso sí, esta franja ha registrado 1.700 casos menos que hace una semana, un 10 % menos.