Julio de 2021 ha sido un mes singular en lo atmosférico en el litoral mediterráneo. Un mes que no ha resultado excesivamente caluroso como señalaban algunas proyecciones estacionales. Un mes con episodios de calor de uno o dos días, pero no con un calor continuado durante semanas. Un mes con ponientes y altas temperaturas en la franja costera, pero también con formación de tormentas, granizadas y noches agradables, incluso frescas en las comarcas interiores. Podríamos decir que julio de 2021 ha sido un mes de verano muy normal. Dentro del contexto del calentamiento que estamos viviendo en las últimas décadas, un mes de julio como éste es muy de agradecer. La circulación atmosférica de este mes no ha sido anticiclónica, estable, por igual en todo el territorio peninsular. Las regiones del Cantábrico apenas de han enterado de las advecciones sahariana que si han afectado al sur y al litoral mediterráneo. Lo preocupante es el progresivo calentamiento del agua del mar Mediterráneo frente a nuestras costas, que presenta anomalías positivas respecto a años pasados. Éste es el principal proceso a vigilar en las próximas semanas. Y por supuesto, el propio comportamiento de la circulación atmosférica que se muestra inquieta en el Atlántico norte: muchas vaguadas, aunque de poca amplitud, que mueven la masa de aire polar hacia el sur. Un movimiento poco frecuente, por lo común, en julio. Y ahora nos llega agosto que ha comenzado algo más fresco de lo normal, pero va a experimentar subidas de temperatura notables en las próximas jornadas. Los modelos estacionales marcan calores anómalos en septiembre y octubre. Se prolongan los rasgos de verano hacia el otoño. Pero esto empieza a ser habitual en los últimos años.