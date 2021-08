Otro verano de andar por casa

Hace ya meses que el turismo asumió que este no sería el verano de la recuperación sino de la supervivencia. Pese al rápido avance de la vacunación en los países ricos, el proceso de inmunización no ha llegado a tiempo de poder devolver la movilidad a sus niveles prepandemia y las expectativas más optimistas se han ido desventando conforme se acercaba la temporada alta a la vez que se expandía la quinta ola de la pandemia. Hay menos limitaciones a los desplazamientos que el año pasado y en esta ocasión no ha sido necesario que el presidente del Gobierno llamara a los españoles a volver a irse de vacaciones como sucedió tras el confinamiento estricto, pero la incertidumbre persiste entre la población ante unas restricciones y una normativa todavía expuestas a cambios, lo que mantiene muy limitado el radio de acción del viajero.