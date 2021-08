Seguir haciendo fiestas y reunirse con amigos es una de las muchas complicaciones que para los jóvenes ha traído la pandemia. Ante todas las restricciones, la falta de locales de ocio abiertos y el intento de mantenerse en su ‘burbuja’, una de las alternativas que han encontrado está lejos de tierra firme. Este verano en el litoral de la Región ha aumentado el número de alquileres de embarcaciones entre grupos de amigos para divertirse, en algunas ocasiones, sin la mejor acogida por parte de los empresarios del área.

«El público que estamos teniendo ahora son, sobre todo, jóvenes que buscan dónde pegarse la fiesta al no poder ir al bar», comenta el propietario de un servicio de alquiler de embarcaciones de La Manga, que prefiere mantenerse en el anonimato para hablar sobre la situación del sector. «A mí no me interesan en absoluto, yo busco gente tranquila, pero no puedo poner filtros duros para seleccionar a los que están entrando, porque tenemos que seguir viviendo», lamenta el empresario, que añade que en el momento de la contratación de la embarcación, estas personas «lo hacen de la forma más disimulada porque saben que no son de nuestro agrado y luego se presentan con bebidas para una semana».

En los años previos al coronavirus, los usuarios que demandaban este tipo de viajes por el mar eran principalmente extranjeros y «personas que sabían reconocer el trabajo que uno hace», asegura el entrevistado. Para él, ahora «son grupos de amigos que se juntan para pagar los gastos del paquete y las bebidas; les da igual comenzar a las 11 de la mañana y se abren una cerveza nada más entrar». Además, dice extrañar «esa época» en la que los que alquilaban la embarcación querían «ir a navegar y ver lo bonito de este mundo».

A pesar de su malestar, admite que, a diferencia de él, «hay empresas que están más metidas» en este negocio y que, aunque le «encantaría» que se pudiese retomar el anterior modelo de negocio, prefiere ver el lado «positivo» de la situación: «Al final, de una manera u otra conseguimos seguir trabajando».

El sector de los yates de lujo vive un boom en Alicante

El alquiler de los yates y veleros de alta categoría, con capitán y tripulación, para recorrer el mar Mediterráneo e, incluso, cruzar el Atlántico, es un negocio en auge en Alicante gracias a la pandemia. El privilegio de estar seguro y dejar a un lado las restricciones ha atraído a una gran cantidad de personas que adquieren este servicio por primera vez y, a diferencia de años anteriores, esta vez la mayoría son españoles. Los precios varían mucho. Desde 4.000 euros a la semana se puede disfrutar de un crucero personalizado todo incluido. Pero el coste puede elevarse hasta el millón de euros, dependiendo de las preferencias del cliente y de los destinos que pretenda visitar.

Piscinas privadas en alquiler: alternativa de ocio más segura

El alquiler de piscinas privadas en España, también en la Región, es otra actividad que ha visto sus números en aumento a raíz de la pandemia. Por un lado, por la aparición de plataformas para llevar a cabo este modelo, como Swimmy -el ‘Airbnb’ de las piscinas-, y por otro, porque los que lo demandan lo ven como una alternativa segura al poder reunirse en un entorno privado si ellos no cuentan con jardín.

Estefanía Leyva, directora de Comunicación de la compañía francesa, asegura que este año el número de alquileres de piscinas ha «triplicado» las cifras del verano pasado y que este es su momento, ya que había «multiplicado por ocho» las del último estío sin covid. Además, según sus datos, el «20% de sus usuarios están alquilando la piscina para llevar a cabo una celebración».

Para Leyva es «normal» que las personas opten por esta alternativa «que te ofrece un entorno seguro y privado con tu grupo de amigos o familiares».

Este sistema también facilita encontrar arrendamiento adaptado a los planes y lo que necesiten sus usuarios, ya que los propietarios publican las restricciones que ponen en sus espacios. «Este sistema ha llegado para quedarse», concluye Leyva.