Nimes es una ciudad del sur de Francia situada a 30 Km del mar Mediterráneo y unos 35 km al NE de la ciudad de Montpellier. En un artículo científico está la explicación del aguacero y la inundación del 3 de octubre de 1988. Esta zona del S de Francia a menudo tiene lluvias importantes en otoño que son torrenciales, pero a veces las lluvias producen efectos catastróficos. Es el caso de este día. En la ciudad cayeron 420 mm y hubo 11 víctimas mortales además de múltiples pérdidas económicas. Los actores que favorecieron este diluvio fueron unas lluvias de 420 mm que duraron en 6,30 horas durante la noche y la mañana con intensidades no exageradas, no se pasó de 110 mm / s, pero si que con una persistencia muy importante. A pesar de que por la ciudad de Nimes no pasa ningún río importante las colinas con matorrales del norte de la ciudad produjeron un efecto doble, produjeron un forzamiento de la masa de aire cálida procedente del Mediterráneo y al estar situadas encima de rocas calcáreas filtrar el agua que inundó la ciudad. Un frente frío procedente del Atlántico, una advección del sudeste húmeda con mucho recorrido sobre un mar Mediterráneo caliente en esta época, inicio del otoño, y un surco de onda corta. Se considera que el periodo de retorno es de 450 años, sin embargo, en este artículo se matiza este número de años considerando que las lluvias en esta región del sur de Francia a menudo superan el periodo de retorno, ya que están influidas por la irregularidad del clima mediterráneo y las series temporales pluviométricas analizadas son demasiado cortas. Un paso de un frente frío el día 2 de octubre junto con una entrada de aire muy frío en niveles troposféricos medios, -17,5ºC a 500 hPa (5500 metros) son las otras causas que provocaron una fuerte inestabilidad en Nimes por la noche y madrugada del 3 de octubre de 1988.