Para Sandra los SMS eran hasta esta semana un aviso de que se le acababan los datos del móvil, este martes le ha servido de cita para inmunizarse contra la covid. La vacunación de los adolescentes, los nacidos después de 2005 ha empezado ya en la Comunitat Valenciana y lo ha hecho con alegría, en grupo y mucho selfie.

Son ya otra generación de valencianos y valencianas, los llamados Zeta, los que están siendo convocados en vacunódromos como el Centro de Mayores de Xàtiva para recibir la primera dosis de la pauta contra el virus que ha limitado todas las interacciones sociales que supone tener entre 16 y 19 años.

Los nervios se notan en Cris, 16 años, a la que no le han dejado entrar al recinto a recibir el pinchazo hasta que su madre no aparcase el coche. "Me toca esperarla", cuenta mientras expresa que tiene ganas de vacunarse "para ver la luz al final del túnel".

Tutelados por los padres

Junto a su madre han llegado Jordi y Maira. Ha sido a ella a la que le ha llegado el mensaje de convocatoria de los dos de 17 y 16 años. "Da alivio", dice la progenitora. Jordi se muestra con "muchas ganas" mientras Maira mueve la cabeza, "me dan algo de miedo las agujas". "Pero es por una buena razón", añade la madre. Y entran los tres.

Prácticamente a la vez sale un grupo que para a hacerse una foto en la entrada. Hay dosis contra la covid en sus brazos pero también de alegría, como si los años de pandemia con la mayoría de edad recién cumplida la dejase a medio estrenar. Como ahora su inmunización hasta dentro de tres semanas. Cuantas semanas pasan, la vacuna cada vez se vuelve más joven.