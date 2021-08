La brecha de la financiación crece y aleja a los valencianos de la media

Ayer, tras conocer el último análisis de Fedea, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, reconoció la voluntad y sensibilidad del Gobierno a la hora de dotar a las regiones con más recursos de financiación, pero elevó el tono al dejar claro que con esto no es suficiente y que solo con una financiación justa la C. Valenciana podrá afrontar con garantías la recuperación económica.

El conseller confía en que la capacidad de diálogo de la ministra Mª Jesús Montero es sincera, pero no deja de recordar que el territorio valenciano es el peor financiado por habitante, casi ocho puntos porcentuales por debajo de la media española en el índice de financiación efectiva a competencias homogéneas por población ajustada. A juicio de Soler, el informe demuestra que los ingresos de la C. Valenciana procedentes del sistema están por debajo de la media y que la reivindicación de una financiación justa sigue «tan vigente como en 2015». «Con el modelo actual y nuestro nivel de renta, si queremos converger con la media tenemos que endeudarnos para que la infrafinanciación no repercuta en los servicios públicos de la ciudadanía», recalcó el conseller, que vuelve a exigir un mecanismo transitorio que compense las asimetrías del sistema.

En la tarta de la financiación autonómica hay trozos que provocan empacho y trozos que apenas dan para un aperitivo, pero a los valencianos, pase lo que pase, siempre les toca el peor y el más pequeño. La última liquidación del modelo de reparto del Estado, correspondiente al ejercicio de 2019, no solo ha vuelto a certificar que la Comunitat Valenciana es la autonomía que menos recursos por habitante recibe, sino que aleja todavía más a este territorio de la media española, como consecuencia de una brecha insalvable que no deja de agrandarse.

Aunque el volumen total de la financiación de las comunidades aumentó respecto al año anterior debido a la buena evolución de los ingresos tributarios, la C. Valenciana sigue anclada en su posición como farolillo rojo de la clasificación y pierde peso en materia de ingresos del Estado en el conjunto del mapa autonómico según la población ajustada. En la liquidación de 2019 (la más reciente porque el modelo se liquida a los dos años), al Consell le correspondieron 2.618 euros per cápita, frente a los 2.524 euros de 2018. Sin embargo, un estudio hecho público ayer por la fundación Fedea constata que la financiación efectiva asignada a la autonomía es 213 euros por habitante inferior al promedio nacional (2.833 euros), cuando el año pasado la diferencia con el conjunto de comunidades no rebasaba los 203 euros. Todo un abismo cuando se trata de sufragar servicios públicos.

Los mayores recursos del Estado tampoco han permitido acortar distancias con Murcia, la segunda comunidad peor financiada. En el ejercicio pasado, cada murciano recibió cinco euros más que cada valenciano en virtud del caducado modelo de reparto que gasta el Gobierno, mientras que, en virtud de la última distribución, los vecinos del sur han ensanchado su ventaja y reciben once euros per cápita más. Más sonrojante es la comparativa si se marca como referencia Cantabria, la autonomía mejor tratada por el sistema de régimen común (excluyendo a Navarra y País Vasco) con una financiación efectiva de 3.321 euros por habitante, 703 euros por encima de la asignada a la C. Valenciana. Hace un año, la diferencia de recursos entre ambos territorios era 27 euros inferior.

El estudio de Fedea, firmado por el experto Ángel de la Fuente, es especialmente relevante porque calcula la financiación definitiva a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, introduciendo ajustes a las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda con tal de hacerlas comparables entre autonomías.

Menos recursos que en 2020

La liquidación de 2019 se realiza y se paga en 2021, cuando se dispone de toda la información para hacer los cálculos, que proceden de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos autonómicos y redistribuyen recursos. Pese a que, en función de esos últimos datos, los ingresos de la Comunitat Valenciana procedentes de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado se incrementaron en 511 millones de euros respecto al año anterior, Fedea cifra en 11.341 millones de euros los recursos inyectados a través del sistema de financiación, 272 millones menos de los recibidos por el territorio el año pasado. A dicha cuantía hay que sumar los 1.400 millones de euros correspondientes a los fondos extraordinarios del Gobierno para luchar contra la covid. Aún así, el montante global ingresado por el Consell sería 358 millones inferior durante este ejercicio respecto a 2020. Todo ello a la espera de la aplazada reforma del modelo.

La comunidad con baja renta que menos recibe

Las comunidades con una mayor renta per cápita (Madrid, Cataluña y Baleares) aportan 8.500 millones de euros al sistema de financiación en forma de recursos extra para las autonomías con menos renta, con el objetivo de paliar las desigualdades. Estas aportaciones a la nivelación suponen el 10% de los ingresos tributarios autonómicos en Cataluña y Baleares y casi un 25 % en Madrid. En el lado de las comunidades receptoras, los recursos por esta vía superan el 20 % de los ingresos tributarios recaudados en diez casos, mientras que en la Comunitat Valenciana (que recibe 777 millones) apenas representan el 6,5 % de su recaudación, el porcentaje más bajo. La contribución de los ingresos tributarios a la financiación efectiva de la C. Valenciana es del 86,8 %, casi cinco puntos por debajo de la media española.