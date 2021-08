Cullera vuelve a tomar una decisión crucial para intentar paliar el crecimiento de los contagios en la localidad turística de La Ribera Baixa. El alcalde de la localidad Jordi Mayor afirmó ayer que «las imágenes que se están viviendo durante estos días no son tolerables después de tantos meses de esfuerzos y más cuando muchos establecimiento de ocio se ven forzados a cerrar a las 00:30 por las restricciones autonómicas».

Ante el aumento de la incidencia acumulada de la covid-19 en Cullera durante las últimas semanas y para garantía de la seguridad y de la salud pública, y a la espera de las posibles decisiones que se puedan adoptar por parte de la Conselleria de Sanidad, el ayuntamiento ha decidido restringir el acceso a las playas del municipio, desde las 00.30 y hasta las 8:00 horas, con el objetivo de evitar la proliferación de botellones y aglomeraciones de cientos de personas. En Cullera, de momento, no está en vigor el toque de queda que el Consell sí implantó en 77 municipios debido a la alta incidencia acumulada de casos, además de otros indicadores sobre la pandemia.

Mayor quiso destacar «el esfuerzo que se está realizando por una gran parte de la ciudadanía y que queda empañado por imágenes como la que se está viendo prácticamente a diario de cientos de personas aglutinadas en la playa. Eso es algo que no nos podemos permitir porque hay que seguir luchando y combatiendo este virus».

Queda por lo tanto, prohibido el acceso, permanencia y circulación en todas las playas de Cullera a partir de las 00.30 horas, desde esta pasada madrugada. Esta medida se mantendrá en vigor hasta que se adopte un nuevo acuerdo, según evolucione la incidencia acumulada por contagios de covid-19. Desde el consistorio cullerense se quiere «recordar que el incumplimiento de la presente medida dará lugar a la instrucción del expediente sancionador que corresponda, con arreglo a la legislación citada y a la Ordenanza de Playas».

Hay que recordar que Cullera fue la primera localidad que, a finales del pasado mes de enero, tomó la decisión de cerrar tanto las playas como el paseo marítimo en los fines de semana para reforzar las medidas preventivas que se tomaban tanto por el gobierno local como por la Generalitat Valenciana, y que tanto en 2020 como en 2021 blindó las playas durante la noche de San Juan para impedir las celebraciones multitudinarias en la arena.

Xàbia también cerró el sábado y el domingo la Cala Blanca o Caleta tras producirse allí el viernes un numeroso botellón. También este fin de semana la Policía Local cerró el último tramo del Camí Vell de la Granadella, zona que ya está en el parque forestal protegido, dado que también allí hubo concentración de madrugada de coches y de jóvenes.

El ayuntamiento ya clausuró la noche del viernes el tramo final de la carretera del Cap de Sant Antoni, en el parque natural del Montgó. La pasada semana la Policía Local y la Guardia Civil desalojaron allí botellones que reunieron a unos 50 coches y a más de 100 personas. La Subdelegación del Gobierno autorizó al consistorio a colocar vallas e impedir que por las noches entren coches hacia el mirador y el faro del Cap de Sant Antoni. La zona tiene un gran valor natural y existe riesgo de que pueda originarse un incendio. Además, la basura del botellón ensucia un paraje muy sensible.

Pero fue cerrar esta zona y trasladarse el botellón, que es itinerarante y se organiza en un periquete a través del WhatsAPP, a la Caleta y al Camí Vell de la Granadella, cerca de una torre de vigilancia y del depósito de extinción de incendios.

En Xàbia, no hay toque de queda. De hecho, es el único gran municipio turístico de la Marina Alta que no lo tiene (sí se aplica en Dénia y Calp). Al cerrarse a las 00.30 horas los locales de hostelería y de ocio nocturno, llega el botellón. Empezó montándose en la playa y el paseo del Arenal. Allí, tras disolverlos la Policía Local y la Guardia Civil, la cosa está más controlada. No obstante, el murete del paseo amanece salpicado de botellas de cristal y de plástico.

Luego se trasladó al Cap de Sant Antoni. El efecto era todavía peor. El botellón se mudada al parque natural del Montgó. Al cerrarse el acceso al mirador y a las inmediaciones del faro, estas fiestas recalaron el viernes en la Caleta y el Camí Vell de la Granadella. El sábado ya se colocó una aparatosa valla que cerraba la plaza Guillermo Pons, que da acceso al paseo de la Caleta y a la playa de la Cala Blanca. El ayuntamiento contrató de urgencia a un vigilante de seguridad.

La Cala Blanca y el Camí Vell de la Granadella sólo se cortarán en principio los fines de semana. Mientras, el tramo final del Cap de Sant Antoni sí se cierra todos los días hasta que pasen los días fuertes del verano y se termine el botellón.