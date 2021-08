Los centros de mayores no han logrado escapar al aumento de circulación de casos de coronavirus de esta última oleada de la pandemia aunque el efecto de la vacuna ha facilitado que el impacto, por ahora, haya sido mínimo. Según confirmaron ayer fuentes de la Conselleria de Sanidad, actualmente hay 55 centros de mayores de los 334 de la C. Valenciana con algún brote activo, prácticamente el triple de los que había apenas hace un mes. Eso sí, por ahora no se ha registrado ningún fallecimiento relacionado con estos brotes y estos centros suman 19 semanas sin decesos a causa de la covid-19.

El del centro Gumersinda Martínez de Navarrés ha sido el último brote conocido, con 57 casos, casi todos asintomáticos o con sintomatología leve y con solo dos derivaciones al hospital pero con una situación «normalizada».

La cifra de 55 residencias con algún brote no significa ni que la cifra de afectados sea masiva —con un solo caso en un residente o en un trabajador, ya se declara brote— ni que actualmente esté activo. Desde Sanidad recordaron que el brote se mantiene activo hasta cuatro semanas después del último positivo. La cifra más actualizada de nuevos casos es la que dio el Imserso el pasado día 1 referente a la semana anterior: 9 centros tenían algún positivo entre sus residentes y se habían notificado 19 casos en total esa semana. Para la conselleria, el que los brotes no estén acabando en hospitalizaciones y muertes como en los peores momentos de la pandemia, es el mejor ejemplo de que la vacuna está funcionando.

Por otra parte, la residencia Santa Llúcia de Dénia ha reanudado las visitas tras superar un brote de covid-19 que afectó a un usuario a finales de julio, según informó ayer E. Press citando fuentes del ayuntamiento. Las instalaciones vuelven así, «a la normalidad y los residentes y usuarios recuperan sus actividades diarias».