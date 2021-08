Ya es oficial. Estamos a las puertas de la primera ola de calor del verano, justo cuando mucha gente daba el verano por finiquitado. Estos días he visto que hay mucha confusión y sorpresa por anunciar la primera ola de calor del verano, ya que hemos tenido algunos días muy calurosos. Sin embargo, hasta ahora hemos tenido algunos picos o puntas muy destacables de calor, con registros que han superado los 45 °C en algunos observatorios del sur y en puntos del interior o prelitoral de la vertiente mediterránea. ¿Entonces? En España para que una ola de calor sea considerada como tal tienen que cumplirse una serie de requisitos: tiene que durar al menos 3 días, y que en el 10 % de un conjunto de estaciones de AEMET se supere una temperatura umbral. Es decir, se tiene en cuenta la duración del episodio, la extensión y la intensidad. Hasta ahora, las puntas de calor han sido de poca duración, menos de 72 horas, por lo que no se pueden considerar ola de calor. También hay muchos que siguen confundiendo el calor del verano con olas de calor, o viceversa, encontrándome a bastantes personas que me aseguran que todos los años se alcanzan los 49 °C, seguramente por los termómetros callejeros que cada día nos muestran en los telediarios cada día en estos meses. Suelen ser los mismos que dicen que es normal que nieve todos los años como con Filomena. Esta primera ola de calor del año nos dejará registros de más de 46 °C en el valle del Guadalquivir, y en bastantes zonas del interior se moverán entre los 40-45 a finales de semana. En nuestra zona también apretará, aunque lo peor se espera por las noches, que serán asfixiantes, tórridas, una situación que se está volviendo más frecuente en los últimos años.