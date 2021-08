No es que haya un «Se busca» como si del Lejano Oeste se tratara, pero sí que se han convertido en un objetivo claro para la Administración autonómica. Son aquellos que, tras haber sido citados para la inmunización, todavía no han sido vacunados contra la covid-19 porque no han acudido. Motivos puede haber todos los del mundo, incluso que haya quienes renieguen de la vacuna, pero desde la Conselleria de Sanidad quieren evitar que el calendario sirva de excusa.

Desde el departamento autonómico de salud se han lanzado a la vacunación de quienes todavía están sin el pinchazo anticovid, pero deberían estarlo por edad. Y lo hacen ofreciendo facilidades que hasta ahora no se han dado al resto. Así, a partir de mañana recibirán un SMS con un enlace en el que podrán seleccionar en qué semana preferirían ser citados entre las dos últimas del mes de agosto y las dos primeras de septiembre.

«Esta iniciativa busca repescar a quienes en su día no pudieron acudir a vacunarse porque tenían alguna otra cita ineludible, por motivos de salud, porque tenían dudas o, simplemente, se despistaron», indicó la consellera de Sanidad, Ana Barceló, quien añadió que no se debe «dejar pasar esta nueva oportunidad porque la vacuna contra la covid funciona».

Datos como que el 92 % de los ingresados en UCI la pasada semana eran personas que no contaban con la inmunización completa son un reflejo de que los sueros contra la covid son efectivos frente a la enfermedad grave de la covid. Se podría decir, que consiguiendo citar a estos rezagados, se busca acabar con ese 92 % de personas en cuidados intensivos.

De momento, los porcentajes de personas que rechazan la vacunación son mínimos, en torno al 1,3 %, pero en esos no se incluye a quienes son citados y no van sin dar ningún motivo. En este sentido, la cobertura con primera dosis supera el 90 % en los mayores de 50 años y alcanza hasta el 85 % entre los cuarentañeros, grupos en los que ya se acabó su citación masiva por edad.

Es a ese entre 10 y 15 % (en algunos casos es por haberse contagiado hace menos de seis meses o por errores burocráticos) al que se quiere alcanzar con esta repesca, poniéndole todo tipo de facilidades para que las dificultades horarias no sean el motivo, o por lo menos, la excusa.

«Hay que vacunarse, por una o uno mismo, pero también por los demás», indicó Barceló, quien recuerdó que una persona «puede estar sana, contraer la infección y pasarla de forma asintomática, pero esa misma persona puede llegar a contagiar a alguien vulnerable de su entorno».