La imagen poco tenía que ver con las mañanas de agosto habituales. Quizás con alguna de la semana de fiestas municipales que quedan a años luz del recuerdo. Grupos de jóvenes haciéndose fotos con el reloj sin dar las 11 de la mañana, mostrando el papel que justificaba su acto, un paso más «para salir del túnel», «para acabar con esto», algunos con el algodón todavía en el brazo y otros con el móvil haciendo de videoarbitraje para revisar la jugada.

La vacunación de los adolescentes comenzó ayer de forma masiva en la Comunitat Valenciana. El centro de mayores de Xàtiva, con esas paradojas que trae la vacunación de que cuanto más tiempo pasa pierde años, fue uno de esos puntos en el que se inició la protección de los más jóvenes citados hasta ahora. Son de los primeros de los más de 160.000 convocados entre 16 y 19 años para esta semana.

La gran diferencia respecto a las estampas que se veía semanas atrás estaba en la compañía. Por una parte, los que lo hacían en pandilla, aquellos que superaban los 18 años, como un acto más que hacer en sociedad tras un año y medio de límites y distancias. Por otro, los que no superaban la mayoría de edad que acudían tutelados por sus progenitores o representantes legales, con predominio de las madres, pese a que esta autorización solo se requiere para aquellos menores de 16.

Cris es uno de esos casos. Ayer todavía no había cumplido los 16 y por eso tenía que esperar a su madre, que estaba aparcando el coche, para poder acceder al recinto. «Es una buena causa para madrugar», decía nerviosa, muy nerviosa, en la entrada. También con cierto nerviosismo se mostraba Maira, de 16 años, que acudía junto a su hermano Jordi y su madre. «Me dan algo de miedo las agujas», comentaba. «Esto a las madres nos da un poco de alivio», añadía su progenitora, que fue quien recibió el SMS para sus dos hijos con la convocatoria. «Yo sí que tengo muchas ganas de vacunarme», complementó el hermano mayor, ya con los 17 años sobrepasados.

Instantes después sale Carlos, con 17 años, para el que su regalo de los 18, que cumplirá 24 horas más tarde, ha sido la inoculación del pinchazo anticovid que, tras haberlo pasado en enero, servirá de inmunización completa. «Me enteré que me iban a vacunar de un día para el otro, cuando me llegó el SMS, no me lo esperaba, pero es una alegría», explicó el joven. «El virus da respeto, tener la vacuna genera tranquilidad porque los jóvenes no paran», añadió su madre.

La coordinadora del centro de salud de Xàtiva, encargada de la organización de la vacunación en la localidad, Rosa Ferrer, afirmó que es importante «vacunar a todos los grupos de edad porque nadie está exento a sufrir la enfermedad en caso de contagiarse». Así, entre las peculiaridades que señala de este grupo de edad más joven destaca lo que ya se ve a simple vista: «Les toca a todos juntos, vienen en pandilla y vienen con la alegría propia de la edad».

El asunto del selfie en el momento del pinchazo para el recuerdo o para el éxito en redes sociales es uno de los más comentados en la salida. «Ay, a mí se me ha olvidado pedirle la foto, hemos empezado a hablar y cuando me he dado cuenta ya me había vacunado», comentaba Julia, mientras que a su lado, Carla, contó que le pidió a la enfermera que esperara, que tenía que inmortalizar el instante.

La convocatoria vía mensaje de texto es también una novedad para muchos de ellos que ven en la herramienta un anacronismo. «Yo solo había recibido avisos de que se me acababan los datos», expresa Azahara. A su lado, Sandra celebra que les hayan llamado ya, que ella se esperaba que les vacunaran ya a finales de agosto y que así podrán comenzar el curso con cierta protección, «más seguras».

Sensaciones similares a las que muestran Diego, Mateu y Marc. «Cuanto antes nos quitemos esto del virus de encima, mejor», dijo el primero. «Este año y medio hemos hecho marcha, pero con restricciones, con responsabilidad porque había que volver a casa», agregó el segundo. «No todos los jóvenes nos hemos portado igual, pero todos tenemos ganas de que esto acabe», sentenció el tercero.