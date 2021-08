El Síndic reprocha la falta de coordinación con las ayudas de la dana de 2019

La institución da la razón a un afectado al que le fue denegada una subvención para reparar daños estructurales en su inmueble por un error que no se le permitió subsanar. En octubre de 2019, el reclamante presentó la documentación requerida en las oficinas habilitadas por la Generalitat en Catral para las ayudas.

Diez meses después, al no recibir respuesta, se interesó por el estado de su expediente y, desde Presidencia le indicaron que había sido remitido a la Conselleria de Vivienda, competente para evaluar su caso, sin obtener contestación. Cuatro meses más tarde supo a través del Diari Oficial que su ayuda había sido desestimada. Su recurso solo obtuvo silencio y denunció desamparo.

Aunque Presidencia instruyó las ayudas iniciales aprobadas por el Consell para paliar la pérdida de bienes de primera necesidad por la dana, la convocatoria no hacía referencia a la compensación de daños estructurales en las viviendas, que no se correspondían con la citada línea de subvenciones, sino con otra posterior promovida por la Conselleria de Vivienda.

Sin embargo, el modelo facilitado a los damnificados a la hora de cumplimentar las solicitudes derivadas del primer decreto de Presidencia sí aludía a los desperfectos estructurales, que muchos afectados rellenaron sin que luego pudieran obtener la ayuda demandada.

Presidencia envió una consulta a la Conselleria de Vivienda preguntando cómo trasladar los expedientes relativos a los daños estructurales, pero tampoco hubo respuesta.

Información incorrecta

El Consell asegura que sí informó a los interesados de que los daños estructurales en inmuebles quedaban fuera de la primera convocatoria, aunque, según el síndic, la información no fue correcta y no se revisaron todas las solicitudes presentadas, lo que impidió comprobar que en determinados casos los afectados habían solicitado ayudas que no correspondían con el objeto de la convocatoria. Tampoco se les dio la oportunidad de subsanar el error.

La resolución considera que la Administración se dio cuenta de la situación demasiado tarde, cuando los plazos para acceder a las subvenciones por daños estructurales ya habían prescrito. El síndic cree que no hubo una adecuada coordinación entre Presidencia y Vivienda y considera «inconcebible» que distintas ventanillas de la misma Administración no se den respuesta entre sí para solventar el problema una vez detectado.

Tampoco se resolvió el recurso del promotor de la queja: su ayuda se desestimó por silencio administrativo. Por todo ello, el síndic concluye que la actuación administrativa no fue respetuosa con los derechos del ciudadano y emplaza a Presidencia a revisar su actuación para solventar el caos.

dfsdfsfsfsdfs sdasdasdasd asdasdasdasddf

kasdñlkasdñkPraesent luctus tincidunt commodo. Morbi suscipit neque nec purus tincidunt a vulputate arcu molestieS

xczxczced augue mauris, bibendum non tincidunt at, luctus sed massa. Proin elit nibh, pellentesque vitae ultrices id, volutpat nec est. Cras commodo viverra erat, ut faucibus lacus mattis ac. Donec nisl metus, venenatis sed convallis non, facilisis laoreet sem. Duis convallis adipiscing justo ac pretium. Nulla suscipit lectus tincidunt est imperdiet tincidunt. Nam congue scelerisque ante, sit amet dictum massa posuere.