"Llegué a pensar que me moría. Sin la vacuna hubiese sido peor". Adrián Flos, vecino de Benicarló con 35 años, resume así su experiencia tras haber ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Castelló con una neumonía bilateral provocada por el coronavirus.

Ahora se recupera en su domicilio, pero también aprovecha para lanzar un mensaje de concienciación sobre la importancia de vacunarse: "Conozco a gente que no ha querido acudir a vacunarse y con que solo una persona cambie de opinión tendré suficiente", explica a Mediterráneo. De hecho, este jueves ha optado incluso por publicar un mensaje a través de las redes sociales que rápidamente se ha viralizado en la provincia: "Es preferible pasar unos días de fiebre por la vacuna que no estar dentro de un Helmet --casco de oxígeno-- en una UCI", sentencia.

Adrián se inyectó el suero conta el covid el pasado 16 de julio y se contagió durante la semana siguiente. Según relata, después de confirmarse su positivo y descartar un primer ingreso acabó en el Hospital Comarcal de Vinaròs al agravarse las dificultades para respirar. Allí, los médicos le derivaron hasta la capital de la Plana, donde quedó ingresado en la UCI: "Los médicos me dijeron que todo saldría bien y optaron por ponerme un Helmet", detalla.

"Me planteé que no saldría de esta"

No obstante, pese al optimismo que le transmitió el equipo de sanitarios, su situación no estuvo exenta de momentos difíciles: "La primera noche lo pasé muy mal y me planteé que no saldría de esta y que sería el final", confiesa Adrián. Su estado de salud mejoró hasta poder retirar el Helmet y recuperar poco a poco una respiración más natural, recibiendo el alta a principios de agosto.

En estos momentos todavía está en pleno proceso de recuperar la forma. "Aún estoy recuperándome y, de hecho, el otro día intenté sacar al perro y todavía me mareaba", comenta, a la vez que advierte con su propio caso que esto le puede pasar a cualquiera: "No tengo ninguna patología ni problema de salud y, además, dedico mucho tiempo a hacer ciclismo e incluso tenía previsto participar ahora en una vuelta".

"Hay que vacunarse", concluye Adrián, quien espera ya poder participar en una próxima carrera ciclista tras olvidar, que no desaprender, esta dura experiencia con el covid.