Ahora mismo nuestro país está expuesto a una masa de aire subtropical, procedente del interior de África, que viene provocando temperaturas realmente altas. Dependiendo de cuándo lea esta columna, tendrá la resaca de una noche de insomnio o el agobio de un día tórrido, que deparará máximas cercanas a los 40 ºC en el interior y de algo más de 30 ºC con elevados índices de humedad en el litoral. Los valores de la vertiente mediterránea peninsular no van a ser extraordinarios en esta ola de calor, que sí salpicará de registros anómalos a la depresión del Guadalquivir y zonas próximas. Hace calor, sin duda, pero el suelo no se ha convertido en una masa viscosa incandescente y tampoco nos hemos sumido en la oscuridad del averno. Por el anticiclón Lucifer, dicen.

Ayer un portal italiano dedicado a la predicción meteorológica, que en ningún caso se trata de una fuente oficial, tuvo la magnífica idea de bautizar así al anticiclón que abraza el Mediterráneo occidental, como si bastara por sí solo para provocar las temperaturas extremas. Con tal de producirlas ha tenido que suceder una concatenación de circunstancias bastante compleja. Por un lado, las borrascas atlánticas que mantenían a raya las temperaturas en el oeste de Europa se han esfumado, permitiendo así el repliegue de la dorsal anticiclónica que desde hace semanas merodeaba Grecia o Turquía, con los efectos que ya todos conocemos. En su vuelta al noroeste de África, las altas presiones han bombeado aire subtropical por su flanco oeste, concretamente desde el corazón del Sáhara, un pasillo que además se ha visto favorecido por la disposición de una vaguada sobre el Atlántico.

Aunque vaya, el hecho de llamar Lucifer al anticiclón no solo me parece desafortunado por su reduccionismo, también porque representa al sensacionalismo imperante en las noticias dedicadas a la meteorología y la climatología. Pasarse de frenada en este tipo de información son “clics para hoy y desgracias para mañana”. Con esto, algunos medios serios se enfrentan a una pérdida de credibilidad y se diluyen en la información masificada, de tal modo que todas las noticias son tomadas por el público con la misma desconfianza. Este lunes el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó la primera parte del sexto informe de evaluación al respecto, y parte de su esmerada y sesuda investigación fue tomada, por muchos, como una atracción de feria. Si tenemos que invocar a alguien que no sea al diablo, sino a maestros como Mariano Medina o Eugenio Martín Rubio. Ay si levantaran la cabeza...