La ingeniera que ha grabado su suicidio en un hotel de Oviedo estudió un master en València

La joven hallada muerta en la mañana del miércoles en un hotel de Oviedo tenía 35 años, una carrera como ingeniera y una enfermedad neurodegenerativa. La ingeniera había realizado además un máster en Ingeniería Biomédica en la Universitat de València. S. F. Ll., nacida en León en 1986, vinculada a Cangas del Narcea y socia “muy militante” de Derecho a Morir Dignamente (DMD), contactó con dos amigos que la acompañaron durante sus últimas horas. Uno de ellos se alojó con ella en la misma habitación del suceso. Uno de los dos, un asturiano de setenta años y también miembro de la asociación que lucha por la despenalización de la eutanasia fue quien avisó de madrugada a la Policía Nacional. Los agentes llegaron al hotel poco después de las cinco de la mañana y, al entrar en la suite que la joven mujer había reservado, encontraron una carta de la fallecida dirigida al Juzgado, un bote de medicamentos y una tarjeta de vídeo en la que se encontraría la grabación del suicidio. Ninguno de los dos acompañantes resultó detenido, aunque los hechos se siguen investigando.

La última trabajadora social con la que la fallecida se telefoneó antes de cometer el suicidio relató ayer que la joven había comprado por internet los medicamentos hacía “cosa de un año” y que la madre de la mujer, que residía en León, estaba al corriente de su decisión. Según la sanitaria, la voluntad de la mujer estaba “más que meditada”, aunque no había iniciado los trámites para acogerse a la nueva ley de Eutanasia. Al parecer, la joven consideraba que no entraría en los supuestos que harían legal la terminación de su vida en un hospital. Explican quienes la conocían que la joven había recorrido las consultas de numerosos especialistas junto a uno de los socios de DMD que se alojaron con ella en el hotel ovetense y “peleado mucho por su vida en una lucha constante”. El sufrimiento de los últimos cinco años, en los que su enfermedad había derivado en un cuadro clínico conocido como disautonomía –limitando las funciones de sus órganos internos–, la llevó a tomar la decisión. Su mayor miedo, explican desde la asociación, era que los medicamentos, que había adquirido fuera de la legalidad, “no funcionasen”, lo que la impulsó a estar acompañada en sus últimos momentos. Los síntomas de la joven, relatan, eran muy numerosos, tenía problemas de visión, neurológicos y, en los últimos años, también intestinales, hasta el punto de no poder alimentarse con normalidad y tener que retirarse las heces manualmente.

Fuentes policiales narran que, una vez vista la habitación, se dio aviso al juez, al forense y a la Policía judicial. La carta de la fallecida da sus datos personales, relata su enfermedad, los síntomas que padecía y cómo, a través de internet, se había hecho con los barbitúricos con los que interrumpió de manera voluntaria su vida. El vídeo, aseguran las mismas fuentes, tiene como objetivo exculpar a sus acompañantes de haber cometido cualquier tipo de delito. De todas formas, el juez que se encargue del caso será quien deba valorar los pormenores jurídicos en los que fuentes oficiales de la Policía Nacional no quieren entrar por ser “especialmente complejo y delicado”. Previsiblemente, el juzgado en el que recaiga el asunto incoará diligencias previas e investigará si los acompañantes de la joven pudieron cometer delitos como la inducción al suicidio. Juristas consultados apuntan a que proporcionar medios, indicar modos o incluso consejos sobre la técnica del suicidio pueden ser hechos constitutivos de delito.

Su trayectoria profesional

S. F. Ll., que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) había estudiado ingeniería de diseño industrial en la Universidad de Gales y, posteriormente, realizó un máster en Ingeniería Biomédica en la Universidad de València. Durante más de un año estuvo reclamando ensayos clínicos del tratamiento NurOwn en la Unión Europea. El tratamiento del laboratorio Brainstorm Cell Therapeutic fue probado con 200 pacientes en Estados Unidos y, finalmente, no dio resultados significativos. Los resultados del estudio, en el que la leonesa confiaba, coinciden con la fecha en la que pudo haber adquirido los barbitúricos con los que puso fin a su vida.

Desde la asociación DMD confirmaron ayer los hechos y la afiliación de la joven y sus acompañantes a la sociedad, aunque se desvinculan como entidad de lo sucedido. DMD, aseguran sus dirigentes asturianos, no tuvo nada que ver en la interrupción de la vida de la joven. La implicación de sus socios, explican, se basa en “relaciones afectivas de carácter personal”.

Desde DMD manifiestan que su política oficial es derivar a todo aquel que quiera “morir dignamente” a la red sanitaria, pero que defienden que cada cual pueda morir “dónde, cuándo y acompañado de quien quiera”.

Los trabajadores del hotel en el que se alojó la joven relatan que, a la mañana siguiente, tras el levantamiento del cadáver, sus acompañantes se encontraban “compungidos”. Aunque la llegada de la primera patrulla de la Policía Nacional tuvo lugar a primera hora de la mañana, la actividad de los servicios judiciales y funerarios llamó la atención de los vecinos de la calle. Trabajadores del hotel manifestaron en la mañana de ayer que no sospecharon nada y, hasta el último momento, pensaron que se había tratado de “una muerte natural”. La joven, explicaron, había reservado la habitación poco antes y no percibieron ningún comportamiento extraño por su parte ni por el de sus acompañantes.

La nueva ley de Eutanasia

La ley de Eutanasia entró en vigor el pasado 25 de junio, pero su implantación no ha tenido la celeridad que reclama la asociación, aunque reconoce que ha sido “un gran avance en su lucha por los derechos de las personas”, tampoco están conformes con su alcance. Desde DMD reclaman que casos como el de la joven leonesa sean reconocidos dentro de los parámetros y piden que la población se conciencie de la necesidad de hacer un “testamento vital”.

Asturias ha sido una de las comunidades que más ha tardado en nombrar su Comisión de Garantía y Evaluación para la valoración de cada caso, aprobada el pasado 5 de agosto. Este comité, formado en el Principado por once miembros de distintas especialidades (jurídicas, sanitarias y sociales) supone el último filtro que deben pasar las solicitudes de quienes se quieran acoger a la nueva ley.